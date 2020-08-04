В Шумерле подведены итоги марафона творческого чтения #Ромашковоеполе

В рамках подведения итогов марафона творческого чтения #Ромашковоеполе, проходившего в городе Шумерля с 20 по 31 июля, были выявлены самые читаемые авторы и любимые литературные герои у читателей, изобразивших их в своих творческих работах.

Количество участников культурного события, направленного на пропаганду книжной культуры, чтения и развития личностно-творческих способностей, составило 92 человека в возрасте от 3 до 14 лет. Среди марафонцев — воспитанники дошкольных и учебных учреждений города, читатели и друзья городских библиотек, МАОУ «Порецкая СОШ», МАОУ «СОШ №1» им. Героя Советского Союза И. В. Королькова г. Салехард ЯНАО. Все марафонцы проявили старание, большой интерес и творческий подход к выполнению своих работ, которые будут отмечены памятными сертификатами.

Самыми юными участниками марафона стали воспитанники МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» и БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Вместе с воспитателями дети создавали «литературные шедевры», стараясь донести свою любовь к русской природе, воспетой классиками, сказочным героям: Колобку, Коту в сапогах, Лисичке-сестричке, Мальвине и Буратино.

Неповторимыми оказались работы читателей в возрасте от 6 до 9 лет, в знакомстве с которыми было понятно — детям нравятся русский народный фольклор, произведения А.С. Пушкина, М. Пришвина, А. Барто, С. Козлова, С.Я. Маршака.

Читатели 10 — 14 лет передали через свои рисунки преданность творчеству А. Твардовского, В. Осеевой, И. Токмаковой, Э. Успенского, Н. Гумилева, И. Тургенева, К. Булычева. Ребята постарались максимально точно изобразить Василия Теркина, Герасима и его собачку Му-му, маленького Принца, Алису и ее друзей.

Интересными и веселыми получились мастер-классы, организованные специалистами отдела обслуживания городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги. Вместе с читателями библиотекари рисовали ромашковое поле, символизирующее богатый мир литературы, ярких авторских имен, героев, оставивших незабываемые эмоции при знакомстве на страницах любимых книг.

Источник: gshum.cap.ru.