В Чувашии на открытых спортивных площадках пройдут мероприятия в честь Дня физкультурника

В субботу, 8 августа, вся страна отметит День физкультурника. Это праздник тренеров, спортсменов, преподавателей физкультуры и всех, кто ведет здоровый образ жизни, и занимается физкультурой и спортом.

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в большинстве регионов спортивно-массовые мероприятия отменены или проводятся в онлайн-формате. В Чувашии мероприятия в честь Дня физкультурника пройдут на открытых спортивных площадках и стадионах. Известные спортсмены республики будут проводить открытые тренировки, контрольные старты и «Зарядки со звездой».

Так, на стадионе «Олимпийский» в столице Чувашии в эту пятницу утреннюю зарядку для всех желающих проведёт Заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике, участница 25-х летних Олимпийских игр, директор СШОР №8 по спортивной ходьбе им. Е.Н. Николаевой, официальный Посол ГТО в Чувашии Алина Иванова (начало в 9:20). В этот же день, начиная с 10 утра, на стадионе пройдут контрольные старты ведущих скороходов, легкоатлетов. На футбольном газоне игроки футбольных команд проведут мастер-классы по технике владения мячом (начало в 11.00 часов).

В Ледовом дворце «Чебоксары Арена» состоятся показательные выступления воспитанников чувашской школы фигурного катания (начало в 10:00), а в новочебоксарском ледовом дворце «Сокол» пройдет мастер-класс для хоккеистов.

Юные приверженцы самообороны без оружия СШОР № 10 по самбо и дзюдо отметят главный праздник спортивной отрасли веселыми стартами на базе Спортивного комплекса «Четра» по ул. Хузангая д. 26А (начало в 9:00).

Пожалуй, самая обширная спортивная программа в День физкультурника намечена в самом крупном спорткомплексе республики — Спортивной школе олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске. Здесь мероприятия пройдут в онлайн и офлайн форматах. В интерактивном формате проходит фотоконкурс «Я — спортсмен!», конкурс фотоколлажей «С днем физкультурника!», на сайте спортшколы стартовали электронная выставка рисунков на спортивную тему, видеопоздравления от тренеров и ведущих спортсменов школы, а также Всероссийский антидопинговый диктант. 8 августа в офлайн формате на новочебоксарской набережной пройдут показательные выступления воспитанников отделений вольной борьбы, бокса и триатлона (начало в 10:00), а легкоатлеты проведут тренировку «Быстрее! Выше! Сильнее!» в Ельниковской роще (начало в 10:00), волейболисты сыграют в формате 3×3 (начало в 11:00).

Отметим, что в День физкультурника в спортивных учреждениях Чувашии состоятся чествования ветеранов спортивной отрасли. Также в этот день представители спортивной общественности Чувашии возложат цветы на могилу легендарного спортсмена, первого олимпийца из Чувашии — Заслуженного мастера спорта СССР по легкой атлетике, участника XV Олимпийских игр и бронзового призера XVI Олимпийских игр Ардалиона Игнатьева.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики