В Чебоксарах состоялось заседание федерального штаба по подготовке регионов ПФО к отопительному сезону

4 августа в Чебоксарах состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Приволжского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак поблагодарил врио Главы республики Олега Николаева за предоставленную возможность провести заседание федерального штаба в Чебоксарах.

Евгений Грабчак отметил, что электросетевой комплекс готовится к осенне-зимнему периоду, успешно преодолевая последствия пандемии коронавируса. «Мы видим, что потребление начало восстанавливаться. В целом деловая активность, промышленное производство восстанавливаются. Надеемся, что к концу года относительно энергопотребления промышленности сможем говорить о показателях, которые были в 2019 году», — подчеркнул он.

По его словам, в регионах ПФО качество энергоснабжения конечных потребителей улучшается, количество аварий, связанных с техническими причинами, снижается. «Это говорит о правильности вложения средств в инвестиционные программы, о правильных подходах в планировании ремонта и программ технического перевооружения и реконструкции», — добавил он.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации подчеркнул, что Чувашия по подготовке к осенне-зимнему периоду на фоне соседей выглядит хорошо. «Власти республики много внимания уделяют этим вопросам. Много работы сделано. Видно, что показатели надежности электроснабжения улучшаются. Ремонтная программа находится под контролем. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, все мероприятия будут выполнены в срок. В этом нет сомнений», — сказал он.

Олег Николаев пояснил, что регион сконцентрирован на поиске новых технологических решений, которые позволяют обеспечивать безаварийную работу энергетики. «Понятно, что абсолютно исключить аварии невозможно. Поэтому мы должны иметь возможность оперативно восстанавливать электроснабжение. В помощь здесь нам приходит электротехнический кластер и современные решения, которые реализуются на территории республики», — подчеркнул он.

Евгений Грабчак одобрил такой подход. «С учетом задач и программ по развитию и интеллектуализации российской промышленности становится актуальным развитие электротехнического кластера, в том числе для нужд электроэнергетики. В Чувашии производятся интеллектуальные устройства, которые позволяют энергосистеме в синхронном режиме обеспечивать надежное энергоснабжение. Это является ключевым звеном для перехода на новый технологический уклад для совершенствования и повышения эффективности работы электросети, что, несомненно, должно положительно отразиться на конечных потребителях», — сказал он.

В рамках рабочей программы Евгений Грабчак и участники заседания посетили ряд предприятий электротехнической отрасли Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики