В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

В России принят новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Он вступит в силу во вторник, четвертого августа. Об основных изменениях рассказали в пресс-службе Росстандарта.

«Введен тип регистрационных знаков для транспорта с нестандартным местом крепления (коснется американских машин и праворульных японских). Уменьшен размер номеров для мотоциклов. Новые знаки появятся у мотоциклов дипломатических и консульских представительств, а также у снегоболотоходов, мотовездеходов и ретроавтомобилей», — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Без изменений в новом стандарте остались шрифты, структура и размеры основных типов регистрационных знаков. Чтобы изготовить новый знак, автовладелец может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию. Напомним, что с первого января 2020 года с полиции частично сняли обязанность выдавать регистрационные знаки — она теперь присваивает только цифры и буквы.

Источник: rg.ru.