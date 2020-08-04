В Новочебоксарске прошло заседание Народного штаба Олега Николаева

3 августа, в понедельник, в Народном штабе в Новочебоксарске состоялась встреча Олега Николаева и его сторонников.

«Я благодарю вас всех за поддержку! — начал свое выступление Олег Николаев. — И особо хочу отметить работу волонтеров и Народных штабов, которые активно помогали в сборе подписей избирателей, необходимых для регистрации и продолжают это делать. А сейчас наступает новый этап, где нас ждет новая задача – познакомить людей с Комплексной программой развития Чувашии до 2025 года. Как вы знаете, она затрагивает все без исключения сферы жизнедеятельности и интересы каждого. Это, по сути, наш договор с жителями Чувашии».

Напомним, что программа затронет не только все отрасли экономики Чувашии, но и конкретные муниципалитеты, города и районы — для каждого из них проработана четкая программа действий, указаны конкретные объекты и объемы финансирования, сроки реализации проектов.

«Для Новочебоксарска Программа предусматривает большой комплекс социальных мер: запланированы капремонты 7-ми школ, гимназии № 6 и Новочебоксарского кадетского лицея. Построят садик в 9-м микрорайоне Западного жилого района. ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная защита – все эти темы в ней есть. — рассказал Олег Николаев. — Также предусмотрены инвестиции в развитие предприятий города: в Химпром, Хевел, Ленту. Планируется построить два новых завода: по производству сантехники и судостроительный комплекс».

Кандидат на пост Главы республики особо подчеркнул, что в Новочебоксарске в скором времени будет создана Территория особого социально-экономического развития. Это и приток инвестиций, и новые хорошо оплачиваемые рабочие места.

«Я держу тему ТОСЭР под личным контролем. Уверен, создание территории с особым статусом придаст новый импульс развитию города, откроет новые возможности», — добавил Олег Алексеевич.

«Наша важнейшая цель сейчас – донести до людей суть программы. Вы все являетесь общественниками, людьми с активной жизненной позицией, — обратился к участникам встречи председатель НГО РОООО «Союз пенсионеров России по Чувашской Республике» Василий Кочетов. — Поэтому именно на нас ложится ответственность за широкое распространение информации о Комплексной программе и программе развития Новочебоксарска. Ее донесения до каждого горожанина, до членов наших общественных организаций. Я считаю, жители должны обязательно быть в курсе планов развития города, потому что, в конечном счете, это делается именно для них».

Его поддержала председатель НГО ЧРО «Союз женщин Чувашии» Наталья Добрянская.

Программа, действительно, важная. Она предусматривает повышение уровня жизни, снижение безработицы. Надеюсь, всё написанное в программе реализуется в Новочебоксарске. С своей стороны приложу все усилия для информирования населения, всех тех, кто состоит в «Союзе женщин Чувашии», с данной социально-экономической программой, — пообещала Наталья Григорьевна.

В ходе встречи каждый участник Народного штаба дал свои предложения в продвижении комплексной программы Олега Николаева.

«Я вижу, что программа предусматривает ремонт и материально-техническое дооснащение Новочебоксарской городской больницы и Новочебоксарского медцентра. Это очень правильно, потому что доступность и качество здравоохранения должны только повышаться, — отметила член Президиума НГО ЧРО «Республиканский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» Раиса Скворцова. — Наши ветераны заслуживают того, чтобы иметь хорошее городское обеспечение. Поэтому мы рады планам по благоустройству Новочебоксарска. От лица нашего Совета хочу заверить, что мы будем доносить сведения о программе до всех наших ветеранов!».

По словам председателя Молодежного парламента города Новочебоксарска, председатель ТОС «Родник» Сергея Рогового, создание новых и реконструкция старых объектов в сфере спорта, культуры – это очень важно для молодых людей.

«Это даст больше возможности людям всесторонне развиваться. А наш город сделает еще более комфортным и привлекательным для жизни. Мы будем работать над тем, чтобы как можно больше жителей узнало о Комплексной программе развития. Потому что общие цели объединяют людей. Мы готовы выйти на улицы, чтобы информировать жителей о Программе социально-экономического развития. Наши волонтеры будут рассказывать, по возможности отвечать на вопросы. Раздавать информационные материалы», — добавил лидер Молодежного парламента.

Напомним, что стать сторонником, волонтером можно в любом Народном штабе Олега Николаева – такие есть в каждом районе республики. Подробности на сайте zanikolaeva.ru. Здесь опубликована Комплексная программа социально-экономического развития Чувашии, адреса Народных штабов, а также мнение известных в Чувашии людей.

В выборах Главы Чувашской .Республики также принимают участие еще 4 кандидата от политических партий: Александр Андреев (КПРФ), Сергей Матвеев («Патриоты России»), Николай Степанов («Партия пенсионеров за социальную справедливость», Константин Степанов (ЛДПР).

Источник: чувашинформ.рф.