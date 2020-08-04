В Канаше устанавливаются обстоятельства гибели 2-летнего мальчика

Следственными органами следственного комитета РФ по Чувашской Республике проводится проверка по факту смерти 2-летнего мальчика в городе Канаше.

По предварительным данным, вечером 03 августа 2020 года в городе Канаше 2-летний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна 8 этажа. От полученных травм он скончался в реанимации лечебного учреждения через непродолжительный промежуток времени.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственное управление по Чувашии призывает родителей быть предельно бдительными и не оставлять детей у открытых окон. Убедитесь, что ребенок находится под присмотром, когда вы открываете окна и проветриваете помещение. Напоминаем, что большую опасность представляют москитные сетки: у ребенка создается иллюзия закрытого окна, он уверенно опирается на нее и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес любого малыша. Ограничьте доступ ребенка на подоконник, отодвиньте от него всю мебель и игрушки, по возможности поставьте на окна ручки с блокираторами.

Не проходите мимо, если вы видите несовершеннолетнего у открытого окна, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 112.

Источник: chuvashia.sledcom.ru.