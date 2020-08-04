Волонтеры-медики собрали макулатуру и подарили детям велосипеды

Как сообщает Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, в рамках акции #Зелёныйквест представители Тарханского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» собрали более 1060 кг макулатуры и сдали ее на переработку. На вырученные деньги добровольцы купили три велосипеда и в рамках проекта «Радость детства» подарили их детям.

Пакеты с макулатурой собирали у частных домов в деревнях Абамза, Верхнее Турмышево и Шаймурзино Батыревского района. Жители заранее были предупреждены о предстоящей акции, чтобы до минимума сократить контакты с волонтерами.

«В этот нелегкий период пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, уличная активная деятельность детей ограничена. Они становятся гиперактивными, шумными, капризными. В такой ситуации детям и родителям тоже нужна поддержка», – отметил руководитель Тарханского отделения движения «Волонтеры-медики» Анатолий Кольцов.

Напомним, ранее мы писали об инициативе, поддержанной врио Главы Чувашии Олегом Николаевым о создании Фонда развития Чувашии «ПĔРЛЕ». В рамках его работы многие крупные организации республики по своей личной инициативе в период сложной эпидемиологической обстановки помогают медикам, а также тем жителям, которые остро нуждаются в поддержке. Фонд продолжит свою работу и по окончании пандемии.

Источник: чувашинформ.рф.