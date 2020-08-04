Многие из нас стараются хотя бы на некоторое время отказаться от компьютеров и телефонов, чтобы окунуться в увлекательную историю, в подробностях описанную в книге. Именно к бумажным источникам обращаются читатели, ведь они не напрягают органы зрения, не требуют подключения к интернету и приятно пахнут типографской краской сразу после приобретения в магазине.

Для своих удаленных пользователей информационно-библиографический отдел городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги разработал виртуальную выставку-рекомендацию «Авторы, которых сегодня читают». Здесь по праву заняли место произведения как российских, так и зарубежных писателей, номинантов и победителей различных премий, нашедших отклик в сердцах и завоевавших признание современных читателей.

Перечень лучших книг ХХI века включает издания, которые привлекают внимание огромной массы читателей. Все эти книги способны поднять настроение читателю и заставить его поразмыслить о чем-то важном. Кроме того, погружаясь в историю буквально на полчаса, каждый человек получает возможность вдоволь насладиться этим периодом и отдохнуть от повседневной и скучной рутины.

Виртуальная выставка доступна для удаленных пользователей библиотек по ссылке: http://gov.cap.ru/Content2020/orgs/GovId_909/avtori_kotorih_chitayut.pdf

М. Кокушина, зав. ИБО ГЦБ им. Г.Н. Айги.