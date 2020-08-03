С августа более 83 тысяч жителей Чувашии получат увеличенные страховые пенсии

Пенсионный фонд провел беззаявительный перерасчет пенсий исходя из уплаченных работодателями страховых взносов за 2019 год, не учтенных при назначении или предыдущем перерасчете пенсии. Таким образом, в Чувашии с августа страховые пенсии более 83 тысяч работающих пенсионеров в среднем увеличились на 167 рублей 23 копейки. Максимальный размер прибавки составил 279 рублей, что равнозначно стоимости 3 пенсионных баллов в 2020 году.

В ведомстве отмечают, что в отличие от индексации пенсий, когда выплачиваемую сумму увеличивают на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году: то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и количества пенсионных баллов. При этом максимальное увеличение после перерасчета может составить 3 пенсионных балла.

Вместе с тем у продолжающих трудиться пенсионеров максимальное увеличение может быть другим, поскольку с 2016 года работающим гражданам пенсия выплачивается без учета текущих индексаций. Так, если пенсионер продолжает непрерывно трудиться с января 2016 года, то прибавка по августовскому перерасчету будет рассчитываться из стоимости индивидуального пенсионного коэффициента 71 рубль 41 копейка. А значит, для него максимальная сумма увеличения составит 214 рублей 23 копейки (71,41 * 3 балла). Сведения о размере пенсии с учетом всех индексаций, которую начнет получать человек после прекращения трудовой деятельности, можно увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда.

По данным Пенсионного фонда, в Чувашской республике средний размер страховой пенсии по старости после августовского перерасчета составил 14 тысяч рублей. Страховую пенсию по старости получают 319 тысяч или 86% пенсионеров республики.

Источник: чувашинформ.рф.