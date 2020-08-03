Основные мероприятия в честь 100-летия Чувашской автономии и Дня города Чебоксары будут проходить в онлайн-формате

Вопросы празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в рамках Дня города Чебоксары обсудили на еженедельном совещании, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев 3 августа.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева отметила, что в соответствии с заключением Роспотребнадзора, проводить массовые мероприятия, которые объединят тысячи людей, не представляется возможным. В связи с необходимостью противоэпидемического режима планы пришлось скорректировать. Так, с 11 по 15 августа большую часть мероприятий проведут онлайн и будут транслировать на региональном телевидении и в соцсетях.

Одним из ярких проектов станет театр под открытым небом «От «Нарспи» до современности». Его планируют записать в сквере имени Константина Иванова и в праздничные дни будут транслировать на Национальном телевидении Чувашии и в социальных сетях.

Также на площадке сквера имени Константина Иванова в аналогичном формате предлагается записать Третий Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой».

Всечувашский региональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» решили провести в два этапа. Участники фестиваля в онлайн-формате 10-13 августа покажут мастер-классы по приготовлению чувашских национальных блюд. А 15 августа планируется провести финал и транслировать его на телевидении в формате ТВ-шоу с последующим изданием сборника рецептов.

Кроме того, в дистанционном формате пройдет культурный форум «Фольклор народов Поволжья» и ряд других мероприятий. В очном режиме пройдет чествование почетного гражданина города Чебоксары, вручение памятных медалей 100-летия Чувашской автономии.

Однако, фестиваль классической музыки «Берег классики», основная ценность которого – живые выступления симфонических оркестров на берегу Волги, в этом году решили отменить из-за ограничений, связанных с пандемией.

Традиционно состоится запуск объектов. 15 августа запланировано открытие проспекта Ивана Яковлева после реконструкции и Сугутского моста в Чебоксарах.

Олег Николаев отметил, что программу празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в рамках Дня города Чебоксары в дистанционном формате необходимо довести не только до жителей республики. Она должна быть доступна всем чувашским диаспорам, проживающим за пределами региона, чтобы они в онлайн-формате могли присоединиться к праздничным мероприятиям.

Руководитель региона также высказался за продление юбилейных мероприятий до конца года, включая новогодние каникулы. «В рамках этого проекта нам надо еще больше углубиться в продвижение туристического потенциала Чувашии», — акцентировал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.