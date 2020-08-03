Комментарий и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергея Анисимова о Комплексной программе социально-экономического развития республики

«Одной из приоритетных задач Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы является снижение миграционного оттока населения, обеспечение людей рабочими местами. Сбербанк готов активно участвовать в реализации этого и других направлений стратегии. Для нашего банка важно не просто работать и продавать свои сервисы – для нас важно улучшать жизнь в регионе присутствия, развивать финансовую грамотность, инвестировать в новые производства, помогать возводить качественное и доступное жилье.

Конкретизируя, отмечу, что только в 2020 году мы инвестировали более 9 млрд в строительную отрасль Чувашии. С начала года мы подписали более 180 договоров на открытие кредитных линий и профинансировали отрасли АПК, торговлю, жилищное строительство, машиностроение на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей. Благодаря плотному взаимодействию с Правительством страны и республики и своевременным мерам кредитной поддержки бизнеса для пострадавших отраслей мы помогли сохранить порядка 15000 рабочих мест в сегменте малого и среднего предпринимательства.

Благодаря серьезной работе Сбербанк является одним из крупнейших налогоплательщиков в Чувашии. С начала года мы уплатили в республиканский бюджет Чувашской Республики 185 млн рублей. Эта сумма включает в себя налог на прибыль, НДФЛ, средства, направленные на социальное обеспечение (страховые взносы во внебюджетные фонды) и расходы по налогу на имущество за первый и частично за второй кварталы.

Постоянный рост налоговых платежей в бюджет Чувашии – лучшее подтверждение вклада Сбербанка в реализацию Комплексной программы социально-экономического развития региона. Уверен, эта тенденция будет продолжена и дальнейшем».

Источник: minfin.cap.ru.