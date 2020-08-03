В Чувашии уже 61 семья направила маткапитал на погашение ипотеки сразу при оформлении кредита

Теперь подать заявление об оплате материнским капиталом ипотеки можно сразу в банке, в котором семья оформляет кредит. Упрощенная схема оформления и погашения кредита действует в Сбербанке России, Чувашском региональном филиале АО «Россельхозбанка», филиале Банка ВТБ, КБ «Мегаполис», КБ «Объединенный Банк Республики», «Газпромбанком», «Ак Барс» Банком, Банком «ФК Открытие» и КБ «Хлынов». Отделение Пенсионного фонда планирует наладить аналогичное сотрудничество с еще 10 банками.

Предварительно финансисты запросят в Пенсионном фонде сведения о праве владельца сертификата распорядиться материнским капиталом. После получения положительного ответа банк самостоятельно по защищённым каналам связи направит заявление и необходимые документы в электронном виде в ПФР. Получив заявление, специалисты фонда в течение 5 рабочих дней примут решение, и денежные средства будут перечислены на счет. Таким образом, владельцу сертификата достаточно будет обратиться только в банк.

В ведомстве сообщили, что возможность улучшить свои жилищные условия средствами материнского капитала пользуется в Чувашии популярностью. Только за прошлый год в регионе 3818 семей с детьми погасили ипотеку за счет маткапитала на сумму 1,7 млрд. рублей.

С начала действия программы таких семей в республике насчитывается 51,1 тысячи, а общая сумма господдержки этого направления составила 20,3 млрд. рублей.

Источник: чувашинформ.рф.