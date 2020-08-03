В Чувашии будет создана молодежная платформа и проведен форум чувашской культуры

Социальный проект «Память о прошлом, дума о будущем», направлен на приобщение молодых людей к истории, культуре и традициям Чувашии. Планируется, что на реализацию проекта потребуется десять месяцев с октября 2020 года. Штаб проекта будет базироваться в Чувашской Республике. Об этом рассказал автор концепции молодежной платформы чувашской культуры Иван Филиппов (@filippov_i.v.a.n), который недавно стал одним из победителей молодежного образовательного форума «Территория смыслов» смены амбассадоров форума в подмосковном Солнечногорске. Именно на его проект был выделен самый крупный грант в 1,5 млн. рублей, который дается физическим лицам на реализацию проектов.

Среди многочисленных народов России, чувашей насчитывается примерно два миллиона человек. Это пятая по численности народность в России. Однако, не многие из них желают самоидентифицировать себя, парой даже стыдятся своей народности. Особенно остро этот вопрос стоит среди молодежи. Молодежь все чаще перестает говорить на своем родном языке. А ведь чувашский язык является единственным живым представителем булгарской группы тюркских языков.

Иван Филиппов считает, что приобщение молодежи к культуре и традициям Чувашии через создание современной молодежной платформы, с привязкой к социальным медиа, и проведения комплекса мероприятий, позволит заинтересовать молодёжь в изучении истории Чувашии. При этом, интерактивные сервисы и комплекс мероприятий охватят не только Чувашскую Республику, но и регионы Приволжского федерального округа. В соседних регионах в настоящее время проживает порядка 400 тысяч выходцев из Чувашии.

«Мы хотим, чтобы молодежь гордилась своими корнями, знала происхождение своего народа. Бережно хранила свою культуру, свой язык. — рассказывает руководитель проекта. – Поэтому мы предлагаем создать интерактивную интернет платформу для диалога между молодежью и носителями культурных традиций чувашского народа. «Память о прошлом, дума о будущем» поможет заинтересовать молодое поколение чувашской культурой и традициями, особенностями языка и руническом историей, нашедшей отражение в уникальных вышивках».

Молодежная платформа даст возможность изучать и использовать национальный язык с помощью современных инструментов. К примеру, в этом поможет цикл видео передач #ИзучаемРуныВместе. В нем через изучение древней рунической письменности раскрывается взаимосвязь темы рун с чувашских языком. Еще одна «цифровая» идея – добавлять к популярному видео-контенту титры на чувашском языке.

Также планируется создать национальный бренд региона со своей уникальной символикой, которая будет использоваться при пошиве современной молодёжной одежды и атрибутики, наноситься на сувениры и продукцию повседневного спроса.

В современных условиях запланированы мероприятия в новом формате (онлайн-офлайн), раскрывающие национальные особенности чувашской культуры через танцевальные мастер-классы и флешмобы, постановки театральных номеров и конкурсы современной одежды с элементами этнических узоров. Все они также «перетекут» в онлайн: как на саму платформу, так и в социальные медиа, что позволит широкому кругу молодых людей повысить свои знания о Чувашии.

Инициативная команда «Память о прошлом, дума о будущем» — это не менее 30 волонтеров, которые совместно с дирекцией займутся привлечением участников и экспертов проекта и организуют финальный молодежный форум, посвященный чувашской национальной культуре. «Планируется привлечение молодёжи из числа молодых учёных, творческих и культурных объединений, бизнес сообществ и т.д. , использующих в своей деятельности элементы национальной культуры. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, поэтому форум предполагается сделать ежегодным, с привлечением молодежи из других регионов ПФО», — уточняет Иван Филиппов.

Напомним, что команда новой молодежной платформы чувашской культуры «Память о прошлом, дума о будущем» создала и курирует такие социально-значимые проекты как «Социальный помощник», чебоксарский вокально-патриотический проект «Дети России», туристический проект Visitvolga.ru, #ВместенаВолге, приуроченный к 100-летию образования Чувашской автономии и ставшие уже узнаваемыми брендами #РеспубликанаВолге и #ИзучаемРуныВместе.

Источник: чувашинформ.рф.