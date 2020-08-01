Плательщикам ЕНВД необходимо выбрать новый режим

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 года № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти либо на общую систему налогообложения, либо на упрощенную; индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения, не имеющие наемных работников — на применение налога на профессиональный доход.

Подобрать оптимальный налоговый режим помогут интернет-сервисы «Какой режим подходит моему бизнесу?» и «Налоговый калькулятор – Выбор режима налогообложения», размещенные на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Налогоплательщики, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Телефон для справок (83536)2-92-03.

МИ ФНС России № 8 по Чувашии.