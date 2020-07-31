Уведомить работника о переходе на электронную трудовую можно до ноября

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 887 продлен срок уведомления работодателями своих сотрудников об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве выбора между ведением трудовой книжки в бумажном или в электронном виде — по 31 октября 2020 года. Срок подачи работником заявления о способе ведения сведений о трудовой деятельности не поменялся – по 31 декабря 2020 года.

Напоминаем о преимуществах введения сведений о трудовой деятельности в электронном виде: возможность дистанционного трудоустройства и работы в удаленном режиме, удобный и быстрый доступ к информации, возможность контролировать правильность сведений, исключены риски потери и искажения сведений о трудовом стаже, высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Просмотреть и проконтролировать правильность и полноту отражения в лицевом счете сведений о трудовой деятельности можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или едином портале госуслуг.

В Шумерле и Шумерлинском районе с начала 2020 года сведения о трудовой деятельности представили 217 работодателей на 3,6 тыс. своих сотрудников.

На сегодняшний день ведение трудовой книжки в электронном виде выбрали около 326 жителей города и района.

УПФР в г. Шумерле (межрайонное).