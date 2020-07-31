С наградой!

Указом № 199 от 23 июля 2020 года, подписанным временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики О. Николаевым, за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» Никитиной

Елене Владимировне – штукатуру дочернего общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 8» АО «Строительный трест № 3», г. Шумерля.