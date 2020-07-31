Пенсионный фонд приступил к проактивному оформлению СНИЛС на детей

Родителям, у которых дети родились с 15 июля 2020 года, больше не нужно обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ. Пенсионный фонд самостоятельно пришлет данные СНИЛС ребенка в «личный кабинет» мамы. Соответствующий сервис реализован на портале госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ. Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

УПФР в г. Шумерле (межрайонное).