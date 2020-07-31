Объекты жилищно-коммунального комплекса Шумерли стали предметом инспектирования руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежды Колебановой в рамках рабочего визита в город 31 июля.

На встрече с главой администрации Валерием Шигашевым речь шла о Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики, которая представляет собой план действий по дальнейшему устойчивому развитию региона на ближайшие 5 лет. Руководитель тарифной службы подчеркнула, что важное место в программе занимает тема повышения эффективности расходования бюджетных средств благодаря реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В свою очередь, глава отметил, что в этом стратегическом документе обозначено перспективное развитие муниципалитетов, в том числе и Шумерли. В этой части представлены инфраструктурные, инвестиционные и коммерческие проекты социально-экономического развития города. Сюда относится развитие дорожной инфраструктуры, модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства, капитальный ремонт учреждений образования, соцкультбыта и другое.

Руководитель службы по тарифам, побывав на новых блочно-модульных котельных, находящихся в ведении ГУП «Чувашгаз» и старой котельной №10, расположенной в поселке Палан, обслуживание которой осуществляет МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения», увидела очевидную разницу. Старая котельная работает с большими затратами, обслуживают ее несколько человек. А для работы блочно-модульных котельных не требуется многочисленного персонала. Более того, регулировать параметры и управлять новыми котельными можно дистанционно. Благодаря этому существенно уменьшаются расходы на обслуживание. Новое оборудование имеет высокий КПД, что снижает затраты на энергоресурсы.

Проблема остается в высоком проценте, порядка 80, износе тепловых сетей, низком КПД старых котельных, что ведёт к огромным потерям, которые в итоге приводят к накоплению долгов. Для решения проблем требуется замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от построенных блочно-модульных котельных и строительство новых БМК. Так, при поддержке руководства и правительства Чувашии начаты работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство еще двух новых БМК и замену тепловых сетей.

Реконструкции требует система водообеспечения и канализации города. Водоочистная станция и очистные сооружения канализации МУП «ШПУ «Водоканал», где побывала Надежда Колебанова, являющееся банкротом, не в состоянии провести модернизацию оборудования и сетей. Существующая на предприятии ситуация связана с задолженностью за энергоресурсы, которая образовывается по нескольким причинам: убыточные тарифы, изношенность сетей и оборудования, банкротство управляющих компаний, задолженность населения за услуги ЖКУ. Как заметили руководители администрации и предприятия, частичное решение этого вопроса обозначено в Комплексной программе развития Чувашии – сроки реализации проектов по реконструкции очистных сооружений и водоводов в Шумерле планируется в 2023 год. Профильное министерство рекомендовало администрации подготовить проектно-сметную документацию, чтобы быть готовыми к началу работ. А пока, в Минстрой Чувашии с целью участия в республиканских программах по замене водопроводных и канализационных сетей администрацией города Шумерля направлена заявка о выделении денежных средств для разработки проекта.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.