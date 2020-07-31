Нам бы сетки, нам бы шайбы. Нам бы… знаете, как много надо!

Новое руководство республиканских министерств и служб продолжает знакомиться с ситуацией в муниципалитетах в рамках профильных компетенций. Так, на текущей неделе в Шумерле в рамках рабочей поездки министра спорта Чувашии Василия Петрова состоялся круглый стол с участием коллективов двух городских детско-юношеских школ и руководителей республиканских спортшкол олимпийского резерва.

Пока руководитель Минспорта встречался с главой администрации Валерием Шигашевым, натиск вопросов по организации физкультурно-спортивной работы сдерживали замминистра Алексей Нягин и советник министра Ольга Букина, а также замглавы администрации Ирина Сасакина, представлявшая учредителя городских спортшкол.

Шумерлинские тренеры сетовали на кадровую проблему, на отсутствие современных медицинских кабинетов и закрепленного медперсонала, на устаревший спортинвентарь и скудное финансирование – деньги выделяются только на ремонт. Например, как было сказано, инвентарь для площадки по сдаче норматива ГТО ДЮСШ получила еще в 2016 году и с тех пор ничего нового не поступало, тогда как в сельские районы в 2019—2020 годах поступали не просто виды инвентаря, а оборудование для целой площадки. У ДЮСШ «Олимп», по словам ее директора Валерия Брехова, есть острая необходимость в собственном транспорте, т.к. на аренду автобуса в бюджете деньги не закладываются, да и транспортные компании не хотят связываться с оформлением кучи разрешительных документов на организованную перевозку детей. Также Шумерле необходим бассейн малой глубины для обучения плаванию детей младшего возраста. Эту потребность вполне мог бы удовлетворить пристрой к существующему бассейну, однако стоимость подготовки проектно-сметной документации неподъемна ни для ФОКа, ни для бюджета города.

Что касается популярных и базовых видов спорта в Шумерле, то, судя по выступлениям, практически по каждому есть препоны, тормозящие развитие. Это и малые площади спортзалов, и требующие хорошего ремонта устаревшие здания. Это отсутствие планомерной работы по развитию школьного спорта, например, детского хоккея. Нет в городе современной уличной игровой спортплощадки, нет условий для развития вольной борьбы, лыжного спорта. Нет профессиональной формы для команд, в конце концов.

Но выход из проблем, которые присущи не только Шумерле, всегда можно найти, отметили столичные гости — участники круглого стола. Как было озвучено, в «Олимпе» планируется обновить по линии Минздрава имеющийся медкабинет, а прежнее оборудование будет передано в ДЮСШ (стадион). Школьной хоккейной лиге может оказать помощь Федерация хоккея Чувашской Республики и благотворительный фонд Тимченко в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд», реализуемой в том числе в Чувашии. Как сообщил директор СШОР № 4 по хоккею Олег Салтыков, программа как раз ориентирована на малые города и сельскую местность. Ежегодно организуется конкурс по поддержке инициатив в области развития детского хоккея, победители которого получают гранты до 1,5 млн рублей. Эти средства идут на строительство хоккейных коробок и оборудование для них, на повышение профессионального уровня тренерского состава и многое другое. Свою помощь предлагает и недавно открывшийся Региональный хоккейный центр. Впрочем, все директора республиканских СШОР выразили готовность поспособствовать шумерлинцам в решении проблем. «Главное – не сидеть по кабинетам, а трезвонить всюду о своих проблемах и потребностях», — настроил участников круглого стола Олег Салтыков.

Н. Владимирова.