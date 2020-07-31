Молодежь – за сохранение природы

28 марта первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко дал старт всероссийскому конкурсу «Большая перемена», который стал самым массовым проектом платформы «Россия — страна возможностей» и в целом самым масштабным школьным конкурсом нашей страны. Его цель — дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя.

Участниками проекта стали более 1 млн школьников 8-10 классов, среди них — учащийся МБОУ «СОШ №6» города Шумерли Родионов Михаил. Выбрав направление «Сохраняй природу», Михаил разработал проект по актуальной в наше время теме – раздельному сбору мусора, и вместе с командой единомышленников в течение недели собирал раздельно такие отходы, как металл, батарейки, пластмасса, пластиковые крышечки от бутылок, бумага. Собранный и отсортированный мусор ребята сдали в пункт приема вторсырья, который находится по адресу: г. Шумерля, ул. Богдана Хмельницкого д. 71 а, а на вырученные деньги купили семена цветущих растений и передали их Центру детского творчества. В дальнейшем Родионов Михаил со своими единомышленниками планирует провести работу по информированию жителей города Шумерли о пользе раздельного сбора мусора и о деятельности пункта приема вторсырья, ведь как показал соцопрос, многие не знают о его существовании.

ЦДТ.











