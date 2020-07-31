Еще один шаг к воплощению футбольной мечты

24 июля в администрации города состоялось публичное обсуждение по вопросу выбора места для строительства крытого футбольного манежа. В нем приняли участие глава города Сергей Яргунин, заместители главы администрации Ирина Сасакина и Альбина Ксенофонтова, представители депутатского корпуса, бизнес-сообщества, учреждений дополнительного образования, спортивной общественности.

Идея строительства такого спортсооружения продвигается инициаторами, во главе которых стоит тренер ДЮСШ по футболу Алексей Селезнев, уже третий год. Но только в 2019 году начались конкретные подвижки. В прошлом июне тогдашний глава администрации Алексей Григорьев провел рабочее совещание с проектантами и ресурсоснабжающими организациями по вопросам оформления технической документации, был найден участок земли достаточной площади на пересечении улицы Ленина и Заводского проезда (по соседству с двухэтажным зданием сбербанка), переведен Собранием депутатов из зоны жилой застройки в зону активного отдыха с видом разрешенного использования «5.1. – спорт» и в декабре 2019 года даже зарезервирован для муниципальных нужд сроком на 3 года. Однако в конце мая 2020 года появилась информация о том, что манеж планируют построить уже на территории стадиона «Труд», при городской ДЮСШ.

Эти два варианта на прошедших в минувшую пятницу общественном обсуждении дополнил еще один. Это территория школы № 6. По каждому были высказаны мнения. Так, представитель проектной организации сообщил, что по результатам геодезических работ ни участок школы, ни участок стадиона не подходят: в первом случае не хватает квадратных метров, во втором – будет испорчен эстетический вид и без того плотно застроенной территории, вдобавок внушительный спорткомплекс перекроет жильцам близлежащих пятиэтажек обзор и дневной свет. Так что оптимальным является как раз пустующий участок на перекрестке ул. Ленина и Заводского проезда. К тому же рядом расположены объекты общепита и гостиничного сервиса, что будет важно при организации крупных спортивных мероприятий. Именно за последний вариант места строительства крытого футбольного манежа единодушно проголосовали участники обсуждения, и от него уже будут отталкиваться проектанты в дальнейшей работе.

Единодушие голосовавших еще раз подтвердило огромную потребность шумерлинцев в крытом манеже. Ведь сейчас тренировки юных и взрослых футболистов на поле фактически возможны только в теплое время года, спортзал на стадионе морально устарел и очень мал по площади. Сильно ограничены сезонами года возможности и для любителей бега.

Согласно проекту в крытом спортивном манеже площадью более 2 тысяч квадратных метров предусматривается футбольное поле с искусственным покрытием, административно-бытовые помещения, возможно предусмотреть площади для коммерческого использования. Запланирована и своя парковка. По организационно-правовой форме манеж может быть филиалом ДЮСШ. Стоимость строительства оценена в 100 млн рублей, и здесь 2 пути: либо за счет федеральных денег, либо за счет республиканского бюджета с софинансированием из городской казны. Но в обоих случаях городу нужно будет войти в какую-либо отраслевую программу или проект, чтобы получить финансирование.

Работников горадминистрации по понятным причинам больше волнуют объемы затрат на строительство и последующее содержание манежа. Инициаторы проекта сообщили, что занятия для детей будут бесплатными, а доход можно получать от сдачи поля в аренду для тренировок иногородним командам (по опыту проектантов, подобные манежи зарабатывают в месяц порядка 200 тысяч рублей), от турнирных взносов команд-участниц соревнований и др. Самим шумерлинским футболистам не придется тратить десятки тысяч рублей ради одной поездки на тренировку или соревнования в крытых манежах других регионов ПФО.

Кстати, потребность в крытом футбольном манеже существует не только в Чувашии, но и в соседних регионах, отметили тренеры. Поэтому спрос на шумерлинский определенно будет. Однако, чтобы удостовериться в этом, узнать намерения, инициаторам проекта предложено провести опрос среди футбольных клубов республики и близлежащих регионов. Кроме спортивного направления, высказали мнение участники обсуждения, будущий манеж может стать прекрасной площадкой для проведения различного рода масштабных форумов, фестивалей, деловых мероприятий, что также поднимет престиж Шумерли.

Н. Игнатьева.