В «Ладушках» появится современная спортплощадка

Проект детского сада № 4 «Ладушки» по устройству спортивной площадки для игр на открытом воздухе стал победителем конкурса проектов инициативного бюджетирования и получил финансовую поддержку из республиканского бюджета.

Контракт на выполнение работ на сумму чуть более 1,4 млн рублей заключен с ООО «СтройМаркет».

Напомним, что финансирование данного проекта предполагается из нескольких источников: бюджет Чувашской Республики – 50 % от общего объема финансирования, местный бюджет – 47 % и внебюджетные источники – 3 %. Последние составили порядка 45 тысяч рублей. Почти половину обозначенной суммы в качестве благотворительной помощи внес предприниматель Леонид Пронин, другая часть собрана по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников детсада.

На данный момент на территории детсада готовится участок для строительства, проводятся лабораторные исследования грунта и материалов, устанавливаются бортовые камни по периметру будущей спортивной площадки.

А. Андреева.