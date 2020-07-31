Вагончик тронется, перрон останется…

Согласитесь, первое впечатление о городе и его жителях создается по внешнему облику и внутреннему состоянию вокзала. Как ни крути, вокзал — это ворота города, его визитная карточка. На каждой станции он особенный, со своей историей, архитектурой, симпатичными башенками и часиками, своей аурой. Железнодорожный вокзал в Шумерле – не исключение.

Со стороны кажется, что здесь всё просто: пришел, приобрел билет, сел в вагон и поехал, помахав рукой уплывающему перрону. Ан нет! Железная дорога – это целая индустрия. За кажущейся легкостью стоит труд сотен людей. Кроме видимых глазу пассажира кассиров, дежурных по станции, работников справочной и охранной служб, на железной дороге трудится целая армия так называемых путейцев, движенцев, механиков, контактников. Каждый из них вносит свой бесценный вклад в бесперебойную работу железнодорожного хозяйства, обеспечивает безопасность пассажиропотока и движения грузовых составов, создает необходимый для пассажиров комфорт.

…Новое здание вокзала в Шумерле – мраморный красавец с оригинальными башенками — было торжественно открыто в 2005 году с участием Президента Чувашии Николая Федорова в День Республики. Тогда этого события ждали все шумерлинцы. Давно было понятно, что старое здание вокзала морально и физически устарело. И в рекордно короткие сроки – всего за один год — новенький вокзал распахнул свои двери для приезжающих и отъезжающих. Строительство финансировалось на долевых началах правительством Чувашской Республики и ОАО "Российские железные дороги» и стало итогом огромной совместной работы.

Сегодня железнодорожный вокзал — одна из главных достопримечательностей города. Пусть и небольшой по площади, внутри он создает впечатление простора и комфорта. Здесь есть всё необходимое для отправления в дальнюю и пригородную поездку: удобный зал ожидания, комнаты отдыха, комната для пассажиров с детьми с пеленальными столиками, кассы, камера хранения, туалетные комнаты, установлено необходимое оборудование для инвалидов и другое. На втором этаже практически с первого дня функционирует небольшая картинная галерея, оформлять которую любезно помогают художники города.

В зале ожидания можно увидеть детские рисунки — коллектив тесно сотрудничает с Центром детского творчества, Детской школой искусств № 1 и общеобразовательными и дошкольными организациями города. Сотрудники вокзала и сами проявляют настоящее творчество: своими руками изготавливают поделки и оформляют тематические зоны.

Вот небольшой книжный уголок для пассажиров, работающий по принципу буккроссинга, а вот — макет вокзала, изготовленный учащимися школы № 2 и несколько лет назад любезно подаренный коллективу. Теперь это чудо, установленное в фойе у главного входа, вызывает неподдельный интерес всякого сюда входящего.

У входа в вокзал, за стеклянной витриной, оформлен музейный уголок по истории российской железной дороги с уникальными экспонатами.

Отдельных слов заслуживает привокзальная территория. Её эстетическое содержание с озелененным пространством и лавочками с любовью поддерживает весь вокзальный персонал. Буйство красок цветочной рассады приятно радует глаз и создает атмосферу неподдельной ухоженности и какого-то домашнего уюта. Для всех шести огромных клумб привокзальной территории по весне приобретаются отборные саженцы, которые высаживаются, культивируются, холятся и лелеются. Словом, в ухаживании за своим цветочным хозяйством персонал вокзала проявляет настоящую флористическую фантазию.

Несколько лет назад вокзал и станция стали двумя самостоятельными организациями со своим управленческим центром и штатом, но, в общем и целом, это одна команда единомышленников, выполняющая единые задачи.

«Кто единожды попал на железную дорогу, становится членом большой дружной семьи. От нас мало кто уходит, — говорят сотрудники вокзала и железнодорожной станции. — А если и уходит, то только по уважительным причинам — на заслуженный отдых или по состоянию здоровья».

Железная дорога в лицах

Фролова Таисия Владимировна – начальник вокзала

После окончания в 1988 году Алатырского техникума железнодорожного транспорта начинала в товарной конторе станции Шумерля приемосдатчиком груза и багажа, в разные годы работала товарным кассиром, актовиком. С открытием нового здания вокзала в 2005 году перешла дежурным помощником начальника вокзала, четыре года назад назначена начальником вокзала.

И муж, и сын Таисии Владимировны – железнодорожники. С супругом Александром Николаевичем будущий начальник вокзала познакомилась еще в студенческие годы – они вместе осваивали профессию железнодорожника в Алатыре. С тех пор идут по жизни рука об руку и остаются верными избранной профессии. Ныне глава семьи и сын Максим обеспечивают бесперебойное электроснабжение станции – Александр Николаевич трудится электромехаником КТСМ, Максим — электромехаником контактной сети.

В подчинении начальника вокзала четыре дежурных помощника, специалист справочной службы, станционный рабочий, кладовщик, электромонтер. «Случайных людей у нас нет. Каждый – профессионал своего дела, у каждого – своя железнодорожная история, — поделилась с нами Таисия Владимировна. – Но самое важное для каждого – сделать всё, чтобы пассажир от нас ушел с улыбкой».



Никифоров Валерий Михайлович – старший механик



Трудится на железной дороге ни много-ни мало 39 лет. Представитель династии железнодорожников – здесь трудились его отец, дядя, двоюродные братья. После окончания свердловской дортехшколы с первого дня трудится на шумерлинской железнодорожной станции. В подчинении старшего механика – 6 человек. Бригада обслуживает станционную аппаратуру и обеспечивает техническое сопровождение составов на участке от Канаша до Сергача.

Валерий Михайлович – настоящий мастер своего дела, охотно передает свои знания и умения молодежи. Работу свою любит и ценит. «Я к работе прикипел всей душой, коллектив железной дороги — уже давно второй дом для меня». Ему скоро на заслуженный отдых, но оставлять работу в ближайшее время он не собирается, знает, что без работы не сможет, да и она без него едва ли…



Шилова Таисия Робертовна и Гусева Марина Владиславовна — дежурные по железнодорожной станции.

Коллеги и подруги с удовольствием рассказали газете, как они, три одноклассницы, после окончания восьмого класса школы № 1 поехали в Алатырь поступать учиться (третья подруга — нынешний начальник вокзала Т.В. Фролова). Историю поступления в техникум они вспоминают с улыбкой. Все трое ехали поступать в разные алатырские техникумы, но по воле судьбы попали в один – железнодорожный. Тогда там экспериментально набирали студентов без экзаменов, по аттестатам. Это девушек вдохновило и ими было решено подать документы на «движенцев». Подруги поняли – там должно быть интересно. Так они все вместе стали студентами отделения «Организация и эксплуатация железных дорог». Все четыре года учебы было очень интересно, вспоминают они сегодня, — жили в общежитии, ездили на практику в Муром, учились, влюблялись, жили настоящей студенческой жизнью. По окончании все вместе вернулись в Шумерлю. Тогда, в 1988 году, они, наверное, до конца и не осознавали, что железная дорога станет для них судьбой.

Таисию Робертовну (на фото слева) по праву можно назвать продолжателем семейной династии – на железную дорогу она пришла по примеру отца – он долгие годы проработал машинистом тепловоза. И старший брат Сергей порядка десяти лет работал путейцем.

Начинала Т.Р. Шилова помощником дежурной по станции. «Когда в первый раз пришла и увидела все эти кнопочки, — поделилась железнодорожница, — очень испугалась и подумала, что никогда этому не научусь».

Поначалу было непросто, бывало, что и вагон могла не туда поставить. Но достаточно быстро молодой специалист освоилась и научилась выполнять свои обязанности так, как надо. Позднее она заочно окончила Нижегородский филиал Российского университета путей сообщения и более трех десятков лет всю себя посвящает любимой работе.

Марина Владиславовна также начинала с должности помощника дежурного по станции. В разные годы работала оператором перевозочных документов, оператором ЭВМ, 5 лет трудилась дежурной по станции в Вурнарах. В 2009 году перевелась в Шумерлю, где по сей день работает дежурной по станции.

«Нестандартные ситуации происходят практически каждую рабочую смену, и на каждую нужно быстро среагировать и найти правильный выход», — поделилась с нами Марина Владиславовна о премудростях профессии.

В ведении дежурных по станции очень важный участок работы: они отправляют и пропускают поезда, подают и убирают под погрузку и выгрузку вагоны, ведут переговоры с машинистами о движении составов. Это они, дежурные по станции, образно говоря, нажимают на кнопочки и открывают светофоры, переводят стрелки и, главное, разрешают аварийные и нестандартные ситуации на железнодорожных путях.

Нужно обладать хорошей реакцией и умением быстро принимать правильные решения. Наработанный годами профессионализм, осознание важности дела, чувство высокой ответственности – главные спутники в их сложной профессии. «Учителя были хорошие», — говорят женщины и благодарят своих наставников, которые ныне на заслуженном отдыхе — Валентину Викторовну Фролову, Михаила Анатольевича Зимина, Ольгу Борисовну Чимрову и других.



Капитонова Полина Андреевна — дежурный помощник начальника вокзала.

После окончания туванской школы в 1987 году вместе с двоюродной сестрой и подружками поступила в Алатырский техникум железнодорожного транспорта, после окончания которого в 1990 году приехала в Шумерлю. Сначала работала в товарной конторе оператором, затем в механизированной дистанции на приеме-сдаче груза и багажа, на контейнерах. В 2005 году перешла на новый вокзал, сначала дежурной по залу, чуть позднее была переведена дежурным помощником начальника вокзала.

Выполняет фактически функции заместителя начальника вокзала, под ее началом – поддержка общего порядка на вокзале, встреча поездов, сопровождение на посадку маломобильных категорий пассажиров, детских организованных групп, пожилых граждан. Дежурный помощник начальника вокзала также курирует работу камеры хранения, в том числе финансовую составляющую. Это именно ее голос звучит в динамике при объявлении прибытия и отправления поездов и других объявлений.

За сухими определениями должностных составляющих профессии лежит ежедневное общение с людьми и полное посвящение себя профессии. По признанию Полины Андреевны, за тридцатилетнюю трудовую биографию на работе всякое случалось, но один памятный случай особо запал в ее сердце: по сигналу приближающегося состава на станцию была вызвана скорая помощь для маленького пассажира. Медики приехали вовремя, а вот поезд запаздывал и, увы, не доехав до Шумерли, мальчик скончался… Этот печальный эпизод, произошедший в первые годы работы Полины Андреевны на вокзале, нет-нет да и всплывает в её памяти и тогда она сама себе задает вопрос: «А могло ли быть иначе? Можно ли было спасти ребенка, если бы поезд не опоздал?»

Бывает, но нечасто, что пассажиры опаздывают на посадку. Здесь ничего не поделаешь, объясняет Полина Андреевна, опаздавшие сдают билеты, получают небольшую выплату и, если это необходимо, приобретают новые билеты.

Отдельная категория – отстающие от поезда пассажиры. Да, бывает и такое! Выбежали на перрон за минералкой, а поезд…туту…уехал. Конечно, бегут на вокзал: «Помогите, отстали!» Дежурный экстренно звонит на соседнюю станцию, там с поезда снимают вещи нерадивого пассажира. Здесь дежурный по вокзалу сажает его на следующий поезд и с миром отправляет.

А однажды, вспоминает Полина Андреевна, от поезда зимой отстала целая компания без верхней одежды. Так всем вокзалом искали им старенькие пальто и шубы и отправляли путешествовать дальше.

Иногда, к сожалению, случаются и конфликтные, спорные ситуации, не без этого. Задача дежурного помощника начальника вокзала – уметь сгладить такие моменты, корректно разъяснить пассажирам ситуацию, успокоить, грамотно расставить все точки.

«Каждая смена не похожа одна на другую, — делится женщина. — Наверное, именно за это я и люблю свою работу и не представляю себя в другой профессии».

Историческая справка.

В 1916 году при строительстве железной дороги Москва — Казань была создана железнодорожная станция Шумерля, названная как близлежащая чувашская деревня. Кроме местных землекопов и возчиков, в строительстве станции участвовало несколько сотен австро-венгерских военнопленных. За основу проекта здания вокзала был взят типовой проект, разработанный А. Щусевым. Первоначально станция представляла собой вокзал с несколькими пристанционными постройками.

Долгое время жителями поселка, состоявшего из нескольких деревянных домов, были лишь семьи обслуживающего персонала станции. Затем начали появляться новые частные дома. Вместо улиц поначалу были дома «первой линии», «второй линии», «третьей линии» и т. д.

Впоследствии из маленькой станции в несколько домов Шумерля с годами превратилась в настоящий промышленный город, уютный и зеленый. Станция стала частью транспортного узла.

Сегодня на территории станции от прежних времен сохранилась, пожалуй, только отреставрированная водонапорная башня — ей больше сотни лет, которая несколько десятилетий обеспечивала паровозы водой.

Немного цифр.

С железнодорожного вокзала Шумерли ежедневно отправляются в среднем 210 пассажиров, на станции останавливаются девять пар пассажирских поездов и две пары поездов пригородного сообщения, среднесуточный поездопоток — 130 грузовых составов.

О. Дмитриева.