«Без масок не обслуживаем! »



28 июля вступили в силу изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». В связи с ними вновь ужесточается требования по соблюдению гражданами масочного режима. Данное требование подразумевает его обязательное соблюдение физическими лицами, а также предусматривает возможность привлечения к ответственности за его несоблюдение. Пункт 6 гласит: до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечить под личную ответственность соблюдение противоэпидемического режима, соблюдение масочного режима всеми работающими в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, соблюдение дезинфекционного режима; а приема и обслуживание клиентов (посетителей) осуществлять при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих). Нахождение человека в общественном месте без соответствующей защиты будет расцениваться как действие, направленное на создание угрозы безопасности личного здоровья, а также здоровья окружающих

Чтобы проверить, как соблюдаются жителями нашего города меры предосторожности, мы решили посетить магазины, а также парк культуры и отдыха.

На первый взгляд, город живёт в привычном ритме. Ранее были введены послабления, которые позволили гражданам освободиться от масок и перчаток при нахождении на улице. Сейчас же люди без средств защиты посещают и места большой проходимости, а на улицах города почти не встретить человека в маске. Мы попытались выяснить у шумерлинцев их отношение к угрозе заражения коронавирусом и к ограничительным мерам.

Некоторые посетители магазинов при упоминании газеты убегали с тревогой в глазах, а иные, наоборот, вполне доброжелательно ответили на все интересующие нас вопросы по этой теме. Как оказалось, коронавирус для многих стал испытанем на прочность. По словам одного мужчины, согласившегося побеседовать с нами, ему пришлось пережить на себе этот недуг, было поражено уже 80 % лёгких, но судьба дала ему второй шанс. Именно поэтому он призывает всех не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, ведь в любой момент простая маска может оказаться своего рода спасательным кругом для человека.

На контакт пошло и молодое поколение. Для одной девушки стало новостью, что маска должна быть обязательным атрибутом при посещении магазина. Она оценила ситуацию с двух позиций: с одной стороны, маски действительно поднадоели, а в жару и вовсе не хочется в них задыхаться, но, в то же время, приятно, когда люди соблюдают определенную дистанцию, дают личное пространство, не кашляют в открытую на окружающих. Другая же девушка сказала, что ей вовсе не мешает маска, для нее это не просто средство защиты, а элемент моды, определенной культуры.

Посетители городского парка были, в основном, без масок. Попавшийся навстречу мужчина с улыбкой ответил нам, что пандемия ему не страшна: «На свежем воздухе мне не нужна маска, да и вообще я не боюсь коронавируса. В маске некомфортно ходить, так как она натирает, и порой начинаешь задыхаться, потому что из-за нее не хватает воздуха. Я готов держать дистанцию, готов надевать маску в магазинах, но как бы ни было людно на улицах города, я буду ходить без нее и дышать полной грудью!»

Что касается соблюдения масочного режима персоналом магазинов, то здесь всё относительно лучше. В сфере торговли с марта не отказывались ни от масок, ни от перчаток, ни от постоянной санитарной обработки помещений и поверхностей.

Только объединив усилия, мы сможем выдержать испытания пандемией! Поэтому призываем соблюдать простые правила защиты себя и окружающих!

Д. ГЛУХАНЬКОВА, студентка 2 курса журфака ЧГУ.