На прошлой неделе стали известны итоги четвертьфинала Всероссийского конкурса «Добровольцы России — 2020». Проект МБУДО «Центр детского творчества» города Шумерля «Поклонимся великим тем годам» прошел в полуфинал конкурса в номинации «Вокруг меня».

В 2016 году в городе Шумерля были проведены работы по реконструкции сквера Победы. В результате сквер был оснащен светильниками и лавочками, в нем появились три асфальтированные дорожки, установлена стела, символизирующая доблесть и героизм людей в годы войны.

Но сквер имеет незавершенный вид и выглядит недостаточно эстетично. Во-первых, он мало озеленен. На его территории имеется только одна цветочная клумба. Во-вторых, сквер создавался как место памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Но данную функцию он не выполняет.

Проект «Поклонимся великим тем годам» нацелен на логическое завершение благоустройства Сквера Победы, в том числе, озеленение территории сквера, создание информационной зоны на военную тематику, установку арт-объектов. Эта работа очень важна для сохранения исторической памяти о шумерлинцах – участниках Великой Отечественной войны, а также для патриотического воспитания подрастающего поколения.

В разработке проекта участвовала обучающаяся ЦДТ Сулиманова Виктория, которая совместно с руководителями В.Н. Даниловой, методистом естественнонаучного отдела, и Т.Ю. Хрыкиной, методистом художественного направления, разработала календарный план, в котором отражены основные мероприятия по реализации проекта. В настоящее время установлены партнерские связи с городской администрацией и тремя общественными организациями

города (МО ЧРОО «Пограничное братство», Совет ветеранов, женсовет). Сформирован состав инициативной группы из числа коллектива ЦДТ и общественных организаций, распределены зоны ответственности. Разработан дизайн-проект сквера, макеты 6 информационных стендов. В сквере вдоль трех асфальтированных дорожек высажены саженцы снежноягодника.

Впереди у Сулимановой Виктории очная защита проекта. Пожелаем ей удачи!

Источник: сайт администрации г. Шумерли.