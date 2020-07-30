В рамках исполнения муниципального контракта, заключенного между Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля и ООО «Дортех», продолжаются работы по строительству автомобильной дороги общего пользования по ул. Косточкина (от ул. Ленина до ул. К.Маркса).

На данный момент ведутся работы по монтажу сетей ливневой канализации, переносу линии связи, завершены работы по перекладке сетей хоз-фекальной канализации. Начаты работы по разработке грунта под дорожное полотно.

Напомним, что до конца сентября 2020 года в Шумерле в рамках подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» планируется построить дорогу по улицам Косточкина и Интернациональной. На эти цели выделено 38 млн. рублей. Протяженность участка, на котором ведутся работы, составляет 926 метров.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.