Приглашаем ценителей искусства посетить выставку «Творчество женщин-шумерлинок»

29 июля в фойе Центра детского творчества города Шумерля открылась выставка «Творчество женщин-шумерлинок».

На протяжении долгих лет женщине в искусстве отводилась роль музы, которая вдохновляла художника на создание картины. Со временем этот образ претерпел значительные изменения, и женщина стала самостоятельным художником.

На данной выставке представлены работы в техниках живописи и декоративно-прикладного искусства представительниц прекрасного пола, проживающих в нашем городе. Легкие, воздушные натюрморты и пейзажи Синёвой Марии Павловны и Антоновой Елены Николаевны формируют гармоничную экспозицию вместе с портретами и сказочными полотнами. Романтическую нотку добавили выставке куклы, выполненные из фоамирана и бересты Князьковой Еленой Алексеевной.

Приглашаем всех ценителей искусства посетить выставку «Творчество женщин-шумерлинок», которая будет работать в Центре детского творчества до 31 августа. Ждем вас с 8 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Так как выставка действует в условиях перехода Чувашии на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, то при посещении выставки необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски), соблюдать дистанцию. Дезинфекция помещения и обработка предметов проводится ежедневно.

Источник: сайт администрации Шумерли.