Населенные пункты Чувашии получили 100 тысяч рублей на благоустройство

Врио Главы Чувашии Олег Николаев, посещая 30 июля Красноармейский район Чувашии с рабочим визитом, отметил инициативный подход местных жителей в использовании 100 тысяч рублей республиканской поддержки. Очевидно, муниципалитет в числе передовиков, в том числе, благодаря своим людям.

Как рассказали руководителю сами активисты, при поддержке властей в своих дворах они обустроили автостоянки.

«Очень здорово, что народ вовлекается в развитие своих населенных пунктов. Сейчас мы дали возможность организовать общественное пространство для того, чтобы дворы у вас преобразились и можно было поставить машины. Люди сделали это сами и по-другому ценят. Вот такой подход – это здорово. Таких случаев все больше и больше. К примеру, в Ядрине тоже после того, как там построили дорогу, население по дворам теперь занимаются благоустройством – соревнуются, кто красивее сделает клумбу. – заметил Олег Николаев, общаясь с местным активом. – Конечно, ценность будет другая, когда народ сам вкладывается своими трудовыми способностями, временем в создание красоты. Вот это мы точно будем поддерживать и точно не будем жалеть денег. Самое главное, за счет такого подхода мы можем сделать больше».

Напомним, что в честь столетия Чувашской автономии по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева каждой деревне и селу было выделено по 100 тысяч рублей. Решение о том, куда направить эти деньги, принимали сами жители населенных пунктов. Поэтому, по словам министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, в плане выбора объектов строительства власти прислушались к большинству.

«Сейчас перед муниципалитетами стоит задача законтрактоваться в кратчайшие сроки, поскольку денежные средства уже доведены до всех», — отметил он.

Источник: чувашинформ.рф.