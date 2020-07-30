Назвали состав минимального продуктового набора Росстата на 3925 рублей

Аналитики посчитали, что в Чувашии минимальный продуктовый набор в июне стоил 3925,36 рублей в расчете на одного человека в месяц. При том, стоимость в Чувашии сложилась ниже на 2,6%, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу и на 12,9% ниже, чем в среднем по России. Данные Росстата по региону на конец июня 2020 года публикует Минэкономразвития Чувашии.

В состав минимального продуктового набора Росстата входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. При расчете стоимости корзины используются условные объемы потребления и средние розничные цены.

Стоимость минимального набора отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен и не является составляющим элементом величины прожиточного минимума. При ее расчете, в отличие от величины прожиточного минимума, используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, объемы потребления продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста и средние потребительские цены на них по Чувашской республике.

В Росстате отмечают, что среди регионов ПФО Чувашская республика по данному показателю занимает 5 место. Наименьшая стоимость минимального набора продуктов питания сложилась в Республике Мордовия (3656,19 рублей). Наибольшая – в Самарской области (4406,62 рублей).

Источник: чувашинформ.рф.