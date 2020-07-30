В Чувашии сформировали концепцию программы сохранения чувашского языка

В республике по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева разработана государственная программа «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка». Об этом на заседании коллегии министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела сообщила руководитель ведомства Роза Лизакова. Обсуждение проекта программы состоится 6 августа в Национальной библиотеке Чувашской республики.

В программе усиленное внимание будет уделено вопросам сохранения языка в новую цифровую эпоху, новым подходам в преподавании, а также популяризации чувашского языка.

«Для каждого народа родной язык – главный носитель культуры, великая и уникальная ценность. «Чĕлхе пĕтмесен халăх пĕтмест» – «Пока жив язык, народ не исчезнет», – процитировала министр чувашскую народную мудрость и пригласила всех работников культуры принять активное участие в обсуждении проекта программы.

Роза Лизакова добавила, что деятели культуры и искусства региона примут участие во всех этапах реализации программы.

Источник: чувашинформ.рф.