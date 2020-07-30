В Чувашии воспоминания строителей Сурского рубежа воплотят на сцене театра

Об этом 30 июля рассказала руководитель Минкультуры Чувашии Роза Лизакова на Коллегии министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики. Она отметила, что постановку «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай» создаст Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Для воплощения проекта о воспоминаниях строителей Сурского рубежа будет использован грант Главы Чувашской республики на сумму 2,8 млн рублей.

«Следующий 2021 год объявлен годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Тема очень важная для Чувашии, мы должны рассказать общественности о подвиге чувашского народа в тылу», – отметила министр.

Театрализованное представление, основанное на реальных письмах, дневниках и воспоминаниях участников строительства Сурского оборонительного рубежа станет гастрольной программой творческого коллектива в будущем году.

Кроме того, министр культуры республики заявила, что к подготовке Года уже активно подключились и другие учреждения культуры республики. Так, по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева будут реализованы социально-значимые и культурно-просветительские проекты по увековечению памяти подвига строителей оборонительных рубежей. Запланировано проведение научно-практических конференций, создание документально-художественного фильма, произведений театрального, сценического искусства, а также создание единого информационного ресурса.

Источник: чувашинформ.рф.