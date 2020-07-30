В рамках обсуждения Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики рассмотрены актуальные вопросы деятельности жилищно-коммунальной сферы Шумерли

Республиканские власти не оставляют без внимания проблемы Шумерли в части жилищно-коммунального хозяйства. За последние три года городу выделили более 300 миллионов рублей на модернизацию системы теплоснабжения, в рамках чего построено шесть новых блочно-модульных котельных, находящихся в обслуживании ГУП «Чувашгаз». Сегодня ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство еще двух новых БМК и замену тепловых сетей. Выделяются значительные средства на ремонт дорог и дворовых территорий, благоустройство общественных пространств и т.д.

Об этом, а также в целом о деятельности жилищно-коммунальной сферы Шумерли шла речь на рабочей встрече министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Героева с руководителями предприятий коммунального, ремонтно-строительного комплекса города. В совещании приняли участие депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Мельников, руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики – главный государственный жилищный инспектор Чувашской Республики Виктор Кочетков, глава администрации города Валерий Шигашев. Присутствующие активно задавали волнующие вопросы, делились своими проблемами и заботами, касающимися развития жилищно-коммунальной и строительной отрасли. Ряд тем министр взяли под контроль.

Кроме этого, была обсуждена Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 – 2025 годы, в которой Шумерле уделено внимание в большей степени как раз в части развития, реконструкции и модернизации системы жилищно-коммунального комплекса – теплового хозяйства, водоочистных сооружений и водоводов и другое. Строительство тепловых сетей начнется в следующем году, реконструкция системы водоочистки запланирована на 2023 год. Как заметил Александр Героев, основная задача администрации совместно с профильными министерствами – разработка проектно-сметной документации.

В рамках визита министр проинспектировал ход работ по благоустройству дворовой территории по ул. Коммунальной (д. 19, 21, 21/1, 23), которое выполняется в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики №139 от 27.10.2019 года «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Здесь, официальные лица пообщались с подрядчиком и жителями данной дворовой территории. Последние высказали слова благодарности в адрес руководства республики, администрации за проводимую работу в части благоустройства, комфортную организацию пространства.

Побывал министр строительства в доме №29 по улице Пушкина, от жителей которого поступают обращения о необходимости проведения капремонта. Однако по республиканской программе сроки проведения ремонта инженерных систем коммуникаций в данном доме обозначены на 2038 – 2041 гг. В ходе обсуждения данного вопроса решено рассмотреть возможность включения этого дома в краткосрочную программу капремонта, обоснование чего поручено подготовить управляющей компании.

В заключении министр строительства ознакомился с ходом проведения работ по реконструкции площади им. А.Т. Речнова, которые проводятся в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчики приступили к первому этапу работы. Сейчас производится демонтаж старого покрытия на бетонной конструкции. После, перейдут к снятию асфальта, уборке цветущих растений и другой растительности. Реализация данного проекта будет способствовать организации еще одного красивого и уютного общественного пространства, где горожане смогут комфортно и с удовольствием провести время.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.