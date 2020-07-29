Шумерлинец принял участие в республиканской дистанционной учебно-олимпиадной образовательной смене по математике

C 13 по 19 июля 2020 года на базе ГАНОУ Чувашской Республики «Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики была проведена дистанционная июльская учебно-олимпиадная образовательная смена по математике для учащихся 5 — 6 классов.

Занятия проходили в онлайн формате. В смене приняли участие 68 обучающихся Чувашской Республики из г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, Урмарского, Шемуршинского, Янтиковского, Ибресинского, Батыревского, Козловского, Моргаушского районов. Участником данной профильной смены из города Шумерля стал учащийся 5 класса МБОУ «СОШ №1» Антон Зайцев.

Зачисление проводилось в соответствии с академическими достижениями по математике, а также наличию дипломов и сертификатов участия в олимпиадах, конференциях и различных мероприятий математической направленности за последние 2 года.

Занятия проводил Ярдухин Алексей Константинович, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий лабораторией теории и технологий обучения математике, физике и информатике ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

Июльская программа по математике для обучающихся 5 — 6 классов была направлена на получение и углубление знаний по математике, теоретических знаний и развитие практических навыков экспериментальных работ, выявление математически одаренных учащихся в республике. Программа состояла из следующих разделов: «Идеи и методы решения олимпиадных задач», «Задачи на шахматной доске», «Логические олимпиадные задачи», «Принцип Дирихле», «Доказательство от противного», «Круги Эйлера», «Комбинаторика. Правило сложения и умножения».

Школьники активно работали, решали поставленные задачи. Все участники интенсивной профильной программы по итогам работы на смене получили сертификаты участников.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.