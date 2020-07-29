Программа с человеческим лицом

(Продолжение)

Символично, что расширенное заседание Высшего экономического совета (ВЭС) Чувашской Республики и презентация итогового варианта Комплексной программы социально-экономического развития региона на 2020—2025 годы состоялись ровно через месяц после ее окончательного рассмотрения. Но на этом совпадения не заканчиваются. Удивительно, но оба мероприятия прошли в крупнейших храмах культуры: в Театре оперы и балета и в Чувашском драматическом академическом театре им. К.В. Иванова. Такая локация, конечно, была вызвана эпидемией коронавируса, потому что требовалось больше свободного пространства, но, тем не менее, и здесь прослеживается символизм – порой при обсуждении программы страсти разыгрывались не хуже, чем на сцене. Если на июньском заседании все представители федеральных органов выступали в режиме ВКС, то на нынешнем все сидящие в зале могли их лицезреть, как говорится, вживую.

Доклад, с которым выступил руководитель Чувашской Республики Олег Николаев, содержал новые идеи и предложения. И это говорит о том, что доработка документа, который носит фундаментальный характер, продолжалась до последнего момента и что в ней самое непосредственно участие принимает и Олег Алексеевич. Например, когда речь зашла о внедрении цифровых технологий, Олег Николаев заметил, что эта часть программы недостаточно проработана. «Я согласен с критикой, – признался депутат Госдумы России Анатолий Аксаков, выступивший в роли ведущего. – Раздел, касающийся цифровизации, будем дорабатывать».

Теперь, когда контуры программы приняли реальные очертания, можно оценить ее значение в целом, а именно в контексте повышения качества жизни в Чувашской Республике.

Во-первых, программа носит фундаментальный характер. Как было отмечено в докладе, она включает в себя более 1400 проектов и программных мероприятий, в том числе 1120 проектов, направленных на развитие инфраструктуры и социальной сферы, а также 325 инвестиционных проектов, призванных дать импульс экономическому развитию. На их реализацию будет направлено огромная сумма – более 264 млрд рублей.

Во-вторых, разработка и обсуждение программы превратились во всенародную акцию и стали цементирующей силой общества. «Когда мы начинали эту работу, – подчеркнул Олег Николаев, – и представить не могли, какой энтузиазм и единение всех действующих в республике сил – всех ветвей власти, бизнеса, гражданского общества, всех жителей вызовет этот документ. Вот уж действительно получилось «Вместе. Пёрле». Теперь наша задача, сохранить это единство при реализации программы».

Игорь Меламед, руководивший группой экспертов, разработавших программу, был более эмоционален, когда для муниципальных газет Чувашии прокомментировал доклад:

– Это просто… кошмар! Я принимал участие в разработке многих документов подобного рода, но такого энтузиазма нигде не встречал. Подумать только – более одной тысячи предложений поступило! Прислали свои предложения директора компаний, руководители ведомств, министры, главы муниципальных образований, ученые… Звонили простые люди! Это было нечто! Это было незабываемо!

В-третьих, что немаловажно, эта программа, как образно выразился депутат Госдумы России Игорь Моляков, с человеческим лицом. Это отметили и высокие гости, сидевшие на сцене. Так, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков, в целом высоко оценив значение программы, подчеркнул, что в республике, в частности, в архитектуре «Нового города» сохранены исторические традиции, близкие чувашскому народу, как, например, строительство домов из кирпича. И что любопытно, «комплименту» Дмитрия Волкова предшествовало замечание, высказанное Олегом Николаевым с трибуны: «В последнее время наметилась тенденция утраты свойственных для Чувашии комплексных архитектурных решений. Возродить такие подходы — наша задача. Здесь важно, с одной стороны, идти в ногу со временем, применяя современные материалы и технологии, с другой — сохранить традиционные для республики архитектурные и пространственные образы». Эта позиция Олега Николаева сформировалась еще тогда, когда он был депутатом Госдумы России и не раз посещал новостройки, в том числе и в «Новом городе».

Кто-то может возразить, дескать, нужно ли обращать внимание на такие «мелочи», как сохранение народных традиций, когда речь идет о глобальных задачах. Но все дело в том, что именно такие «мелочи» влияют на создание комфортной среды. Взять хотя бы такую проблему, как межпоселенческие транспортные коммуникации. Они в докладе названы «грунтовыми разрывами». И это неслучайно.

Проблема в том, что во многих уголках в Чувашии отсутствует прямое транспортное сообщение между соседними сельскими поселениями, находящимися на территории разных муниципальных образованиями, в связи с чем приходится делать большой крюк. Это неудобство не раз испытывал и Олег Николаев.

Взять, к примеру, с. Большое Ямашево Аликовского района. Чтобы его жителям добраться, скажем, в д. Чербай Красночетайского района, где есть асфальт и где родился Олег Николаев, и дальше ехать до Шумерли, приходится делать крюк чуть ли не в 60 километров. А ведь расстояние между Чербаем и Большим Ямашево всего-то полтора-два километра. Если бы была там смычка, жители Шумшевашского сельского поселения добирались бы до Шумерли через Красные Четаи напрямую, что в два раза короче, чем нынешняя дорога через Аликово и Калинино. И такие грунтовые разрывы в Чувашии, как было отмечено в докладе, есть в шести муниципальных образованиях.

Может возникнуть вопрос: «А почему прежде об этой проблеме не говорили»? Ответ прост: «Прежде главными были не люди, а цифры и отчеты». То есть на бумаге красовались километры построенных и отремонтированных дорог, а людям из одной деревни в другую, находящуюся по соседству, приходилось добираться по грязи пешком либо, описав большой круг, через райцентр.

Прежде в правительстве республики никого не волновала и проблема трудовой миграции, которую в народе называют отхожим промыслом. Между тем ее объемы были колоссальны. По самым скромным подсчетам, третья часть трудоспособного населения выезжала в другие регионы на заработки. Олег Николаев в своем выступлении поставил четкую задачу: «Вернуть людей на наши предприятия». А как их вернуть? Только созданием благоприятных условий и высокой зарплатой. «Задача – к 2025 году снизить уровень бедности до 9,3 процента, – подчеркнул Олег Николаев. – За 5 лет доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться более чем на 100 тыс. человек». Это немало, если учесть, что в 2019 году общая численность трудоспособного населения Чувашии составила 582,4 тысячи человек.

Не секрет, Олег Николаев не любит пафосных речей, тем не менее, видимо, поддавшись всеобщему патриотическому настрою, не удержался и закончил свое выступление, как говорится, на высокой ноте: «Не устану повторять, что представленная программа была разработана с учетом мнения представителей всех сил, так или иначе участвующих в жизни республики. Искренне благодарю за активную, последовательную работу. Обозначенные в программе проекты конкретны, осязаемы, касаются и будут реализовываться в интересах каждого жителя Чувашии. Хорошие дороги, современные производства, достойные рабочие места и уровень дохода, комфортное проживание и социальная защищенность — всего этого мы с вами можем добиться и обязательно добьёмся, если объединим наши усилия. Больше того, я убежден — заложенные в программу показатели являются не конечной целью, а всего лишь промежуточным звеном на пути уверенного восстановления и развития всех сфер жизни нашей любимой Чувашии. Уверен, вместе мы сможем добиться гораздо большего для нашего с вами настоящего, и будущего для наших детей и внуков».

Продолжение следует.

Алексей Кряжинов.