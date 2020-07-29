Олег Николаев рассказал, как можно решить проблему нехватки специалистов на селе

В ходе рабочей поездки в Урмарский район 29 июля врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил производство общества с ограниченной ответственностью «Светлана». Предприятие специализируется на пошиве зимней и летней спецодежды, постельного белья, демисезонных курток. В ходе осмотра цехов директор фирмы Светлана Белоусова затронула проблему нехватки специалистов на селе, поскольку это сдерживает дальнейшее развитие бизнеса.

Олег Николаев заметил, что вопросы нехватки кадров можно решить через целевой прием.

«У нас система специального профессионального образования очень хорошо готовит специалистов, в том числе швей. Можно же целевой метод использовать», – сказал руководитель региона и дал соответствующее поручение местной администрации.

Он также предложил использовать программы профессиональной переподготовки безработных, которые действуют в республиканском Центре занятости населения. Тем более что сейчас работодателям возмещается часть расходов на оплату труда работников, проходящих стажировку для приобретения опыта.

«Таким образом, из безработного мы делаем квалифицированного специалиста. С другой стороны, пока он входит в русло, государство его поддерживает и субсидирует часть зарплаты. Такие программы тоже есть, давайте их использовать», – сказал Олег Николаев директору предприятия.

Напомним, что руководитель региона сегодня в ходе рабочей поездки в Урмарский район также проинспектировал ход капитального ремонта в детском саду №2 «Колосок».

Источник: чувашинформ.рф.