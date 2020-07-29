Олег Николаев раскритиковал капитальный ремонт детского сада в Урмарах

29 июля врио Главы Чувашии Олег Николаев ознакомился, как идет капитальный ремонт здания детского сада №2 «Колосок» в Урмарском районе республики. Руководитель региона остался недоволен увиденным, поскольку в реконструкции дошкольного учреждения не был учтен комплексный подход. Выяснилось, что местные власти не включили некоторые виды работ в проектно-сметную документацию.

По словам директора дошкольного учреждения Эльвиры Васильевой, плановые работы завершены на 80%. В настоящее время закончены работы по замене окон, системы отопления и ремонту кровли. Еще предстоит закончить с системами водоснабжения и водоотведения, заменить сантехнику. Также продолжается внутренняя отделка помещений детского сада. Однако, ремонт входной группы, замена дверей и обустройство подъездных путей в первоначальный план реконструкции не вошли.

«Надо группировать все работы вокруг объекта. Если мы делаем капитальный ремонт социального объекта, то необходимо смотреть, что происходит вокруг него: что включено, что не включено», — прокомментировал увиденное Олег Николаев. Он поручил в кратчайшие сроки представить обновленную смету строительных работ с учетом комплексного обустройства территории детского сада.

Здание МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок» введено в эксплуатацию в 1978 году. В детском саду 6 групп общеразвивающей направленности, в которых воспитываются 136 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На капитальный ремонт здания из республиканского бюджета выделено более 8 млн рублей.

Источник: чувашинформ.рф.