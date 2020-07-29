Олег Николаев поддержал инициативу о содержании общественных пространств в сельской местности

Разговор о содержании таких общественных пространств в сельских поселениях, как, к примеру, детские игровые площадки, зашел во время встречи врио Главы Чувашии Олега Николаева с жителями Урмарского района. Руководитель региона пообщался с инициативными жителями района и поддержал начинания. Напомним, что сегодня, 29 июля, руководитель региона посетил муниципалитет с рабочей поездкой.

Так, жительница села Челкасы Урмарского района рассказала об инициативе регулярно приводить в порядок детскую игровую площадку. Она сказала, что площадка построена в 2012 году. Однако, за чистотой и безопасностью на ней мало кто следит.

Олег Николаев ответил, что задача администрации сельского поселения организовывать повседневную эксплуатацию объектов, расположенных на его территории. Например, для игровой площадки – это покраска, завоз песка в песочницу и так далее. Однако, он заметил, что предложения инициативных жителей тоже нужно слышать.

«Инициируйте себя, соседей. Мы будем вас поддерживать и выделять дополнительные финансовые средства для того, чтобы купить какие-то стройматериалы и так далее», — обратился он к молодой маме из села Челкасы.

Руководитель региона напомнил, что по его инициативе в этом году в честь 100-летия Чувашской автономии каждому населенному пункту выделили по 100 тысяч рублей для того, чтобы как раз решить задачи организации мест общего пользования. При том, на что направить средства, решили сами жители.

«Это может быть детская площадка, парк, обозначение деревни и так далее. Дальше – задача поселения поддерживать полностью их функционирование», — сказал врио Главы Чувашии.

Также в рабочей поездке по Урмарскому району Олег Николаев ознакомился с ходом капитального ремонта детского сада №2 «Колосок» и посетил разваливающийся сельский клуб в деревне Ямбай.

Источник: чувашинформ.рф.