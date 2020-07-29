Олег Николаев нашел ложку дегтя в Урмарском районе

29 июля врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе инспекционной поездки в Урмарский район посетил несколько объектов, которые имеют особое социальное значение.

В их числе сельский клуб в деревне Ямбай Челкасинского сельского поселения, детский сад № 2 «Колосок» и ДЮСШ им. А.Ф. Фёдорова в поселке Урмары.

Подводя итоги визита в муниципалитет, врио Главы республики заметил, что в Урмарах, которые когда-то выгодно отличались налаженным производственным процессом, развитой промышленностью, отсюда и уровнем жизни, в последнее время наблюдается некий дисбаланс. Причем, ощущается он как в организации управления районом, так и во взаимодействии субъектов хозяйственной деятельности.

«Сегодняшний визит четко это показал. Бросается в глаза отсутствие комплексного подхода. Прежде всего, в части проектов строительства и реконструкции социальных объектов, на реализацию которых из бюджетов всех уровней направляются солидные средства. Отдельные детали сильно портят вид, словно ложка дегтя в бочке меда», — такую неутешительную оценку дал он положению дел в недавно «обезглавленном» районе.

По его словам, подобные инспекционные объезды как сегодня позволяют как раз таки увидеть, где что надо подправить и в плане повышения квалификации кадрового состава.

Руководитель региона сообщил, что осенью планируется организовать обучение глав администраций муниципальных образований и специалистов с тем, чтобы эффективно выстроить систему работы муниципальных администраций.

Ожидается, что к осени район обретет нового «хозяина». Конкурс на замещение должности главы администрации Урмарского района состоится 18 августа.

Источник: чувашинформ.рф.