Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров с рабочим визитом посетил Шумерлю

Учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта стали объектами посещения министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Василия Петрова в ходе рабочей поездки в город Шумерля 28 июля.

На встрече с главой администрации Валерием Шигашевым шел разговор о развитии спортивной отрасли региона в целом и города в частности, а также реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Как отметил Василий Петров, одной из первоочередных задач ведомства во взаимодействии с муниципальными органами власти является создание современных и комфортных условий для населения, позволяющих систематически заниматься физкультурой и спортом по месту жительства, с чего и начинается формирование установки граждан на ведение здорового образа жизни. Кроме этого, акцент будет сделан на культивации тех видов спорта, которые наиболее развиты в муниципалитетах, в Шумерле, например, это футбол, легкая и тяжелая атлетика, баскетбол и т.д. , подготовке спортивного резерва, так называемого «спорта высших достижений». Министр напомнил, что Президентом России поставлена задача увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан до 55%, на что сделан упор в деятельности физкультурно-спортивной отрасли республики.

Валерий Шигашев рассказал о планах по дальнейшему совершенствованию спортивной инфраструктуры в городе, в том числе о строительстве крытого футбольного манежа. Глава отметил, что есть перспективные идеи развития физической культуры и спорта с использованием механизма государственно-частного партнерства, и уже ведется работа по реализации таких проектов.

Предварил знакомство с материально-технической базой и организацией образовательного процесса спортучреждений, а были посещены стадион «Труд» и «Школа бокса им. Г.Н. Герасимова» МАОУ ДО «ДЮСШ» и МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп», «круглый стол» по вопросам развития отрасли физкультуры и спорта в городе. Участие в обсуждении приняли представители Минспорта Чувашии, руководители и педагоги спортивных школ города, республиканских школ олимпийского резерва, общественность.

В ходе обстоятельного разговора речь шла об укреплении материально-технической базы, кадровом вопросе, строительстве новых спортивных объектов, привлечении всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой и т.д.

Участники встречи активно задавали волнующие вопросы, делились своими проблемами и заботами, касающимися развития физкультуры и спорта в городе. Ряд тем представители министерства взяли под контроль.

Справочно:

Две городские спортивные школы являются основными структурами в городе, занимающиеся развитием детско-юношеского спорта и физкультурно-оздоровительной работой с детьми, подростками и молодежью. Также в двух ДЮСШ, помимо образовательной деятельности, функционирует и второе направление – предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению города. Основными целями данного направления является максимально возможное привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой, организация здорового досуга для населения, укрепление здоровья жителей города путем эффективного использования средств физической культуры и спорта, создания необходимых условий для спортивного совершенствования ведущих спортсменов города.

В части укрепления материально-технической базы учреждений при поддержке республики проводится большая работа. В 2019 году был проведен капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта. На эти цели за счет двух бюджетов было выделено 7792,1 тыс. рублей. Проведены текущие ремонты спортивного зала и фасада стадиона «Труд», замена окон на стадионе «Труд» и в спортивном зале «Школа бокса им. Г.Н. Герасимова». Проведен капитальный ремонт подвального помещения ФОК «Олимп» с последующим размещением в нем тренажерного зала. Проведена обработка огнеупорным составом металлоконструкций бассейна и универсального зала спортивной школы.

В 2020 году, в рамках укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта города, завершен текущий ремонт легкоатлетических дорожек на стадионе «Труд» и продолжается текущий ремонт полов в универсальном зале, залах аэробики в ФОК «Олимп». За счет двух бюджетов на эти цели запланировано 8492,8 тыс. рублей.

Для улучшения и укрепления спортивной инфраструктуры для развития футбола в 2019 году администрацией города Шумерля, по согласованию с Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики, была начата работа по проектированию строительства крытого футбольного манежа. В настоящее время завершается изготовление проектно-сметной документации на строительство данного спортивного объекта, с последующим прохождением ее государственной экспертизы. Оценочная стоимость строительства данного сооружения составляет около 100 млн. рублей. Реализация проекта запланирована на 2021 год.

В целях улучшения материально-технической базы спортивных объектов в 2020 году разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту кровли и утеплению фасада спортивного зала стадиона «Труд». Оценочная стоимость ремонта составляет 5335,7 тыс. рублей. Реализация данного проекта запланирована на 2021 год.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.