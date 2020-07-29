29 Июл

В Шумерлинском районе началась уборочная страда

Одним из первых к уборке зерновых культур приступило фермерское хозяйство Концова Андриана Николаевича. На сегодняшний день скошено и обмолочено 12 га озимой пшеницы, валовой сбор зерна в первоначально оприходованном весе составил 52 тонны, урожайность – 43,3 ц/га, готовятся приступить к зерноуборочным работам СХПК «Комбинат» и ИП Мазумдер.

В текущем году в районе  предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур на площади 5388 га, в том числе  озимой пшеницы - 2012 га.
Источник: сайт администрации г. Шумерли.

Автор записи: anna

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