В Шумерлинском районе началась уборочная страда

Одним из первых к уборке зерновых культур приступило фермерское хозяйство Концова Андриана Николаевича. На сегодняшний день скошено и обмолочено 12 га озимой пшеницы, валовой сбор зерна в первоначально оприходованном весе составил 52 тонны, урожайность – 43,3 ц/га, готовятся приступить к зерноуборочным работам СХПК «Комбинат» и ИП Мазумдер.

В текущем году в районе предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур на площади 5388 га, в том числе озимой пшеницы - 2012 га. Источник: сайт администрации г. Шумерли.