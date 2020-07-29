В Чувашии начался второй этап снятия ограничений

Указ о переходе республики на второй этап снятия коронавирусных ограничений подписал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. Соответствующий документ опубликован 28 июля на портале органов власти Чувашской республики.

Второй этап снятия ковидных ограничений предполагает возобновление работы магазинов непродовольственных товаров с торговой площадью до 800 квадратных метров и автошкол, имеющих лицензию.

Также начнутся тренировки членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Чувашской республики при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 квадратных метра).

Кроме того, предусмотрено открытие санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности для оказания услуг по реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, людей с хроническими заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания.

При этом руководители организаций и индивидуальные предприниматели обеспечивают под личную ответственность своевременную дезинфекцию, соблюдение масочного режима всеми работниками, а также прием и обслуживание клиентов и/или посетителей при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор Чувашии планировал внести на имя врио Главы Чувашии предложение о переходе на второй этап снятия ограничений.

Источник: чувашинформ.рф.