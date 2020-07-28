Для Чувашии будет утверждена пятилетняя программа развития газоснабжения

27 июля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев обсудил с заместителем генерального директора «Газпром межрегионгаз» Денисом Волковым актуальные вопросы сотрудничества в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

«Планы развития республики масштабные. Мы их сформулировали в программе комплексного развития республики на ближайшие пять лет. Вполне возможно, что появятся новые объекты, которые потребуют новых изменений в наших совместных действиях», – отметил Олег Николаев в ходе рабочей встречи. В частности, в рамках реализации комплексной программы в Чувашии планируют создать технопарки, агротехнопарки, экотехнопарки, резиденты которых будут являться потенциальными потребителями газа.

«Мы крайне заинтересованы в таком подходе. Нам нужны новые потребители, мы будем развивать нашу инфраструктуру cинхронно с вашими замыслами, чтобы подкрепить ресурсные базы развития республики», – ответил Денис Волков.

«Газпром» ведет работу по газификации в тесном взаимодействии с органами власти субъектов РФ по пятилетним программам развития газоснабжения и газификации для каждого субъекта РФ. В настоящее время завершается программа, рассчитанная на 2016—2020 годы.

Напомним, проект пятилетней программы развития газоснабжения и газификации на предстоящий период врио Главы Чувашии Олег Николаев обсудил с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергееем Густовым в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербурге 9 июля.

Тогда стало известно, что инвестиции «Газпрома» в Чувашию в этом году составят 229 млн рублей. На эти средства планируется построить газопровод к заволжской территории города Чебоксары протяженностью 52 км. Кроме того, деньги пойдут на газоснабжение комбината керамических изделий в г. Алатыре.

Источник: чувашинформ.рф.