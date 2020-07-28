Шумерлю посетила председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева

Сегодня в Шумерле побывали председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Юлия Стройкова и начальник управления образования администрации города Чебоксар Дмитрий Захаров. Их визит начался со встречи с представителями женсовета г. Шумерли в Центре детского творчества.

Председатель Шумерлинского городского женсовета Елена Голованова ознакомила собравшихся с программой деятельности организации под девизом «Встречаться. Понимать. Действовать». Как было отмечено, ее сфера деятельности достаточно обширна – это участие в общественно-политической жизни города, организация всевозможных акций и мероприятий, шаги по сохранению лучших традиций, семейных ценностей. Работа женсовета ведется на достойном уровне и все это благодаря тесному сотрудничеству с другими общественными организациями, такими как Совет ветеранов, Совет отцов, а также с учреждениями образования и культуры. Кстати, представители некоторых этих организаций также рассказали о своих делах, поделились идеями, и было видно, что они все — настоящие фанаты своего дела.

Как отметила Наталья Николаева, для нее было несколько неожиданно увидеть одновременно столько людей с горящими глазами, инициирующих множество важных дел. Она поблагодарила шумерлинок за разностороннюю работу и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. Тем более, что уже намечены определенные совместные планы.

С этими планами с присутствовавшими поделилась зам. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Юлия Стройкова. Они касались организации выпуска программ на Национальном радио Чувашии, показывающих будни женсовета, знакомящих с его активными представителями. Впрочем, как было отмечено, передачи смогут освещать деятельность и других общественных организаций. А для того, чтобы дело было успешным, важно вовлечь в него всех активистов, готовых проявлять инициативу.

В числе первоочередных совместных задач Наталья Николаева отметила достойное проведение следующего, 2021 года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

На важности сохранения истории остановился и Дмитрий Захаров. Он поделился опытом работы с чебоксарскими детьми, которым было предложено записать видеофрагменты про ветеранов, и призвал подключиться к этой работе и шумерлинцев. Впрочем, как выяснилось, в Шумерле подобная работа уже начата — имеются записи о трех участниках, работавших на Сурском оборонительном рубеже. В дальнейшем эта работа будет продолжена.



Далее для гостей Шумерли была проведена экскурсия по социокультурному пространству города. Они смогли ознакомиться с деятельностью Детской школы искусств № 1, оценить талантливые выступления их педагогов и воспитанников. Следующими местами посещений стали городской историко-краеведческий музей, детский сад № 16 «Рябинушка». Работа этих организаций также была оценена гостями по достоинству.

Массу впечатлений в этот день всем доставило посещение Сурского оборонительного рубежа – так называемого музея под открытым небом. Вид на очертания окопов, траншей и противотанковых рвов дал возможность посетителям прикоснуться к живой истории, к подвигу работников тыла в годы войны. Все единогласно оценили важность данного объекта в сохранении памяти героических событий военных лет как для жителей, так и гостей Чувашии, и особенно — для подрастающего поколения. Экскурсия на свежем воздухе завершилась дегустацией приготовленной на костре солдатской гречневой каши.

Т. Александрова.