Марина Цветаева писала о чтении, что это «разгадывание, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами слов». Литературное чтение – это тоже попытка раскрыть авторский замысел, с помощью голоса, интонации донести до слушателей настроение, душевное состояние, своё отношение к содержанию текста. Каждому близки свои любимые строки, которые вдохновляют, поддерживают, радуют.

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», Международный центр «Максимум» организовал проведение международного открытого онлайн-конкурса чтецов. Кортунова Дарья, ученица 2 класса МБОУ «СОШ №3» города Шумерля, приняла участие в номинации «Война для каждого своя» – чтение стихов и отрывков из прозы о Великой Отечественной войне. В ходе конкурса участники в режиме онлайн встретились с экспертами – услышали их мнение о том, как выразительно удалось прочитать выбранное произведение, услышали независимую оценку уровня своего мастерства. Дарья стала лауреатом III степени международного конкурса.

Стоит отметить, что конкурсанты приобрели бесценный опыт участия в дистанционном международном конкурсе, услышали выступления лучших, проявили свои сильные стороны.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.