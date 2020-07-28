Пока одни строят план действий на пятилетку, другие только обвиняют в бездействии

Осталось чуть больше двух недель до старта предвыборной агитационной кампании в средствах массовой информации. Тогда включатся механизмы строгого контроля за выполнением кандидатами всех норм и правил, прописанных в законе о выборах главы Чувашской Республики. Пока же кандидаты находятся в агитационном периоде, предполагающем и встречи с народом, и участие в мероприятиях. В общем, кому что ближе.

Напомним, что из 12 ранее выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения кандидатов на высший пост региона полный пакет документов вместе с подписями муниципального фильтра и в свою поддержку для регистрации в ЦИК Чувашии сдали всего пятеро: Олег Николаев, единственный из самовыдвиженцев, Сергей Матвеев («Патриоты России»), Николай Степанов («Партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Андреев (КПРФ) и Константин Степанов (ЛДПР). Все они встречались с шумерлинцами: Олег Николаев – по долгу службы, так сказать, четверо последних – в рамках работы коммуникативной площадки и поодиночке.

Например, кандидат на пост Главы Чувашии от КПРФ Александр Андреев «облюбовал» село Большие Алгаши. Как пишет журналист независимого издания «Наша версия Марий Эл, Чувашия» (https://ch.versia.ru/) Любовь Волжанская в своей «Провинциальной истории» от 28 июля, там он старается «повысить свои шансы на победу на губернаторских выборах, разогревает недовольство жителей села Большие Алгаши, по-своему комментируя неясную ситуацию с китайскими инвесторами предприятия «Сычуань-Чувашия».

Напомним: год назад во время своего визита в Порецкий район Иван Моторин, бывший тогда премьер-министром Чувашии, заявил, что агропромышленная торговая компания «Сычуань-Чувашия» приняла решение об обработке более 2 тысяч га сельхозугодий в Шумерлинском районе. И это на фоне митингов протеста населения в других района, куда хотела было привести китайских инвесторов тогдашняя республиканская власть. «Понятно, что жители Большеалгашинского сельского поселения напуганы рассказами о выжженной китайцами некогда плодородной земле в далекой Сибири. Но ведь о том, что бизнесмены из Поднебесной хотят взять в аренду около двух тысяч гектар земли в Шумерлинском районе стало известно не вчера… И тогда не было особо много желающих выступить

против появления в районе агропарка, — пишет издание о подобном протестном собрании, прошедшем в Алгашах 23 июня. — Наоборот. Как выяснилось, на тот момент жители были совсем не против китайцев, засевающих поля сельхозкультурами. А вот китайцы-животноводы пришлись в Больших Алгашах «не ко двору». Кроме того, будто бы оказалось, что решение об изменении категории землепользования одного из участков в 176 гектар, сданных в аренду предприятию «Сычуань-Чувашия» и предполагавшихся под строительство молочной фермы, принималось без проведения общественных слушаний». Про такой поворот событий, когда местные депутаты, сельчане, фермеры оказались якобы не в курсе и никаких одобряющих документов не подписывали, Андреев рассказывал и на встрече с муниципальными и сельскими депутатами, состоявшейся в шумерлинском Центре детского творчества 4 июля.

«Но это же, казалось бы, повод обратиться в прокуратуру и разобраться с происхождением и подлинностью «автографов», — предполагает автор «Провинциальной истории». — Но вместо этого сельские парламентарии попросту отменяют прежнее решение. И довести до инвесторов результат собрания народных избранников посылают ни с того ни с сего главу местной администрации Максима Медведева, то есть, по сути, управляющего чиновника. А тот, вместо того, чтобы предложить инвесторам официальный документ, почему-то на словах сообщает о том, что китайским бизнесменам придется уйти». Любовь Волжанская пытается объяснить это юридической безграмотностью и депутатов, и главы администрации. И именно дипломированный юрист, депутат Госсовета Чувашии и одновременно кандидат на пост Главы республики от КПРФ Александр Андреев мог бы, по ее мнению, помочь населению Больших Алгашей грамотно отстаивать свои права. Однако вместо того, чтобы помочь, он отпускает непонятные комментарии о бездействии региональных властей. «Налицо полное отстранение властей от проекта. Все знают, но не хотят брать на себя ответственность за происходящее», — приводит журналист слова Андреева другому изданию «Idel.Реалии». Но в чем оно проявляется конкретно (за что именно нужно брать, кому и какую ответственность), он здесь не уточняет». Просто разговоры о бездействии органов власти ситуацию еще никогда не меняли к лучшему. Подобные заявления скорее приведут к еще большему накалу страстей, а значит, и некой дестабилизации обстановки, считает журналист. К тому же, обвинения в адрес только исполнительной власти – лукавство, ведь как у депутата Госсовета у Андреева были возможности призвать к ответу представителей предприятия «Сычуань-Чувашия».

Любовь Волжанская напоминает, что вопрос нежелательной китайской экспансии поднимается в республике с 2018 года, но вот чувашских коммунистов он до недавнего времени, похоже, совсем не интересовал: «Метания и чаяния простого народа ему (Александру Андрееву) стали близки чуть ли не за пару месяцев до старта избирательной кампании».

Редакция газеты «Вперед».

Фото из открытых источников.