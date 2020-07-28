Жителям Шумерлинского района на содержание коров уже выплатили более 2,3 млн. руб

А гражданам республики перечислено 139,2 млн. рублей на содержание 45 тыс. коров

В Чувашии продолжаются выплаты субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров.

В рамках реализации инициативы врио Главы Чувашии Олега Николаева о такой поддержке селян в период большого молока господдержку уже получили 30 тысяч граждан, это 76% общего количества потенциальных получателей.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Марина Загребаева, за месяц гражданам республики перечислено 139,2 млн. рублей на содержание 45 тыс. коров. Финансирование продолжается в ежедневном режиме. Заявления принимаются в администрациях сельских поселений, без ограничения сроков до конца 2020 года.

Субсидии собственникам на содержание коров назначаются на каждую дойную корову. Если в ЛПХ одна корова, то выплачивается 2300 рублей, на две дойные коровы – по 3300 рублей на каждую голову, на три и больше – по 4300 рублей на каждую.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики по телефону 8 (8352) 64-22-41, или к специалистам Минсельхоза Чувашии в районах.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.