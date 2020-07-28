Главе Чувашии удалось мобилизовать общество в борьбе с распространением COVID-19 и удержать ситуацию под контролем

Меры, предпринятые врио главы Республики Чувашия Олегом Николаевым, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе были признаны предусмотрительными и эффективными. Результаты работы губернатора получили положительную оценку. Как сообщает издание «Национальные интересы», ситуация с коронавирусом и последствия пандемии для региона обсуждались в ходе встречи Николаева с полпредом президента России в ПФО Игорем Комаровым.

Особо было отмечено то, что ограничения были введены еще до появления первого заболевшего. Благодаря своевременной и правильной оценке состояния здравоохранения, республику оперативно обеспечили всем необходимым — ИВЛ, медикаменты, оборудование, маски, возможность делать тесты на COVID-19 внутри республики.

Вместе с тем слишком строгие ограничительные меры могли бы крайне негативно отразиться на экономике региона. Николаев вовремя сумел включить в список системообразующих восемь предприятий Чувашии, что удержало экономику региона от полного коллапса. Таким образом, результаты первого полугодия внушают определенный оптимизм, а некоторые направления даже демонстрируют рост. При этом ситуацию с коронавирусом удалось удержать под контролем.

В настоящее время Чувашия на пороге перехода ко второму этапу снятия ограничений. Несколько недель подряд в республике фиксируется устойчивое снижение числа вновь выявленных случаев COVID-19. Как ожидается, до конца августа регион может перейти на третий этап для того, чтобы подготовить учебные заведения к новому учебному году.

Большой заслугой врио главы Чувашии является мобилизация общества в борьбе с вирусом. Николаев смог сплотить вокруг себя чиновников, политиков, бизнесменов, спортсменов и культурную общественность. Общими усилиями удалось сформировать четкую стратегию выхода из кризиса. Кроме того, была создана в интересах граждан и региона в целом комплексная программа социально—экономического развития Чувашской Республики.

Добавим, что Олег Николаев зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы республики. Участвовать он будет как самовыдвиженец. В ближайшие дни состоится презентация большой программы кандидата.

Помимо него, участвовать в выборах будут четыре кандидата от партий — Сергей Матвеев («Патриоты России»), Николай Степанов («Партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Андреев (КПРФ) и Константин Степанов (ЛДПР).

Голосование начнется в пятницу, 11 сентября, и завершится вечером в воскресенье, 13 сентября.

Источник: rosbalt.ru.