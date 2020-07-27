Торханская сельская библиотека Шумерлинского района получит 5 млн рублей

В 2020 году в Чувашии будут дополнительно созданы две модельные библиотеки.

Опубликовано решение Министерства культуры Российской Федерации о перераспределении в 2020 году дополнительных средств на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». Конкурсный отбор прошли еще 62 библиотеки из 34 субъектов РФ. Таким образом, в этом году будет создано 172 модельные муниципальные библиотеки в 66 субъектах страны. Все они откроются в этом году.

На преобразование в современные интеллектуальные и образовательные центры рассчитывали 5 муниципальных библиотек Чувашии: центральные библиотеки Мариинско-Посадского, Вурнарского, Ядринского районов, сельские библиотеки – Атлашевская (Чебоксарский район), Торханская (Шумерлинский район). Победителями отбора признаны Центральная библиотека Мариинско-Посадского района и Торханская сельская библиотека Шумерлинского района. Для их модернизации из федерального бюджета предусмотрено 15 млн рублей.

Средства направят на текущий ремонт, организацию современного комфортного пространства, обновление дизайна, покупку доступа к электронным информационным ресурсам, а также на приобретение новой мебели, книг и компьютерного оборудования.

Напомним, что в настоящее время готовятся к открытию две обновленные сельские библиотеки: Большесундырская Моргаушского района и Кшаушская Чебоксарского района.

Первоисточник: Минкультуры Чувашии.