Достижения преподавателей ДШИ на Международном и Всероссийском уровнях

Несмотря на то, что учебный год давно завершён, и педагоги находятся в очередном отпуске, творческая работа преподавателей Детской школы искусств №1 города Шумерля продолжается. Педагоги непрерывно стремятся к развитию и повышению своего профессионального уровня, трудятся над авторскими разработками, распространяют свой методический опыт и добиваются высоких достижений в рамках своей профессиональной деятельности.

В рамках Международного научно-образовательного проекта института современного образования SmartSkills, прошли конкурсы, в которых преподаватели школы успешно приняли участие:

в дистанционном всероссийском конкурсе «Моя страна – Россия» Т.В. Вишневская стала Лауреатом I степени в номинации «Мои проекты – стране!». На рассмотрение жюри ею представлена конкурсная работа: ежегодный городской проект «Наполним музыкой сердца», который курируется педагогом не один год;

во Всероссийских конкурсах (с международным участием) «Лучший педагогический проект» и «Лучший конспект урока» проекта SmartSkills И.В. Сутягина стала дважды лауреатом I степени с творческим проектом «Песенная летопись победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и уроком «Формирование певческой культуры исполнителя».

В рамках VII Международного форума педагогов-художников, в котором приняли участие более 100 докладчиков, в формате видеовыступления на Международной научно-практической конференции «Современное художественное образование, уникальные практики и новейшие технологии» выступила О.В. Суркова с темой об организации детской художественной деятельности по направлению «Дизайн» в МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.