В рамках подготовки к зиме ведется замена ветхих и аварийных участков на водоводах горячего водоснабжения

В рамках подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Шумерля к осенне-зимнему периоду 2020 – 2021 гг., специалисты МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения» проводят работы по замене участка водовода горячего водоснабжения диаметром 108 мм протяженностью 60 пог/метров от котельной №2 в районе многоквартирного дома №1 по улице М. Жукова.

Процесс подготовки жилищно-коммунальной сферы города к зимнему периоду находится на контроле руководства администрации, где уточняют, что основные мероприятия, на которых делается акцент в части предоставления качественного горячего водоснабжения — замена ветхих и аварийных участков водоводов.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.